Avantasia: Abenteuergeist

auch interessant

Das komplette Interview mit Tobias Sammet von Avantasia findet ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Unerforschtes Land

Drachen spielen im Metal-Kosmos traditionell eine Rolle, gelten aber auch als klischeehaft (mal abgesehen von Interpretationen à la „Der Drache ist eine Metapher für Depressionen“). Avantasia machen sich von all dem frei und beziehen sich mit HERE BE DRAGONS auf das lateinische „Hic svnt dracones“ – eine Wendung, die auf alten Weltkarten unbekanntes Terrain mit potenziellen Gefahren markierte (Adaptionen in Filmen, Serien und Videospielen spielen hier keine Rolle). „Ich wollte Drachen immer großräumig umschiffen, weil ich das Thema ausgelutscht finde.

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER Podcast Folge 99 mit Avantasia Heavy Metal Metal erobert (mal wieder) den Eurovision Song Contest. Black Sabbath kehren (kurz) zurück. Avantasia im Interview. Neue Alben von Dirkschneider, Horizon Ignited, Chemicide u.a. Es war fast ein Running Gag, für manche gehören Drachen und Metal zusammen“, feixt der Texter, und erklärt seinen Ansatz: „Ich entdeckte die Worte auf einer alten Seekarte und hielt sie für eine wunderschöne Zusammenfassung meines Jobs. Eine Überschrift, unter der mein Schaffen stehen könnte. Die Warnung vor unerforschtem Gebiet ist für jemanden mit einer gewissen Abenteuerlust wie eine Einladung. Es beschreibt das, was ich mein Leben lang mache: Ich gehe in unerforschte Gebiete. Es gab in meiner Stadt keinen Berufsmusiker; man tut Dinge, die andere als Hirngespinste bezeichnen, und erschafft mit eigener Gedankenkraft neue Realitäten, die dann auch die Leute erkennen. Plötzlich gab es in Fulda eine Band, die es geschafft hat. Es geht darum, die eigene Imagination zu nutzen, um neue Realitäten zu schaffen.“

Neue Geschichten

Beim Songwriting verlässt der Hesse seine Bewusstseinsebene und zieht sich in die eigene Welt zurück, wo er neue Welten kreiert – ohne zu wissen, was dabei herauskommt. „Dieses Tor in eine andere Welt hilft mir dabei, in dem, was wir als Realität empfinden, besser klarzukommen. Die Wurzeln dessen, was ich hier erlebe und wie ich mein Leben verbessern kann, liegen in der Kraft meiner Gedanken.“ Dabei machte er sich von der „problembewältigenden Schwere“ der letzten Alben frei und stürzte sich wie ein Entdecker in neue Geschichten. Eskapismus ist für ihn nichts Neues, sondern eine Methode, um Dinge zu verarbeiten. „Egal, weshalb ich mich in meine Welt begeben habe: Ich fand dort immer Sachen, die als wunderbare Grundlage für eine bessere Welt in der greifbaren Realität dienen.“

Empfehlung der Redaktion Tobias Sammet: So klingt das neue Avantasia-Album Symphonic Metal Erst kürzlich kündigte Tobias Sammet ein neues Album von Avantasia an. Nun gab er in einem Statement einige Einzelheiten bekannt. Dazu passend nimmt das Werk in ein paar Stücken durchaus Bezug auf reale Probleme. ‘Bring On The Night’ wirkt wie eine Hymne für Ausgestoßene, die mit dieser Welt nicht zurechtkommen; ‘Against The Wind’ propagiert, trotz Hindernissen den eigenen Weg zu gehen („Es sagt nicht: Bitte versteh mich doch, sondern: Fick dich, ich mache es einfach so!“). Vieles, was den 47-Jährigen zuletzt umtrieb, scheint verflogen. Für ihn funktioniert die Methode, sich Probleme von der Seele zu schreiben und mit Musik Einschnitte zu verarbeiten.

„Ich bin der Bürgermeister von Avantasia.“

Dies gilt auch für den zum Gesprächszeitpunkt elf Jahre zurückliegenden Tod seines Vaters, dem das letzte Stück gewidmet ist. „Ich habe unheimlich viele Züge von ihm, auf die ich stolz bin. Er ist noch immer da, davon handelt der Song“, sinniert Sammet, der heute positiver in die Welt blickt und dies auch im Album spürt. Er spricht von „zehn Kurzgeschichten, die dieselbe Sprache sprechen, aber nicht miteinander verbunden sind“, und preist die dadurch entstandene Freiheit. Die Erwartungshaltung, die in seinen Augen die letzten beiden Platten prägte, weist er heute explizit von sich.

Empfehlung der Redaktion Die METAL HAMMER-Märzausgabe 2025: Das Metal-Jahr 1985, Avantasia, Dirkschneider u.a. Heavy Metal Die Rückschau auf das Metal-Jahr 1985, die Ergebnisse des Leserpolls, aktuelle Interviews zu neuen Alben von u.a. Architects und Dirkschneider sowie vieles mehr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2025. „Ich habe mehr Selbstbewusstsein: Selbst wenn ich Dinge spontan mache und jeden Song in seine eigene Richtung ziehen lasse, vertraue ich darauf, dass Avantasia inzwischen eine auf mich ausstrahlende Welt geworden ist, dass es schon Avantasia sein wird. Ich bin der Bürgermeister von Avantasia, ich kann machen, was ich will – auf dem Ortsschild wird immer Avantasia stehen.“

Warum HERE BE DRAGONS nur wenig mit bis dato Avantasia-typischen Begriffen wie „Metal-Oper“ oder „All-Star-Projekt“ hat, was hinter dem wilden und aggressiven ‘Unleash The Kraken’ steckt und wie eng Sammet mit dem Magnum-Camp ist, lest ihr in der METAL HAMMER-Märzausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.