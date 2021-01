Spiel-Vorschau 2021: Auf diese Games freuen wir uns besonders!

Harte Klänge an Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge: Das Rockharz begeistert seit den frühen Neunzigern die Rock- und Metal-Fans.

METAL HAMMER präsentiert: Rockharz Festival Datum Das Rockharz findet vom 07. bis zum 10. Juli 2021 statt. Veranstaltungsort Der Flugplatz Ballenstedt (Adresse: Asmusstedt 13, 06493 Ballenstedt) ist ansässig im Ballenstedter Ortsteil Asmusstedt am nördlichen Rand des Harzes. Im Prinzip ziemlich genau auf halber Strecke zwischen Hildesheim und Leipzig. Tickets Der offizielle Vorverkauf läuft und ihr könnt hier eure Tickets erstehen. Line-up Hier findet ihr alphabetisch aufgelistet die bestätigten Bands für das Rockharz 2021. Neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. The 69 Eyes Accept Asenblut ASP At The Gates Attic Beast In Black Betontod Burden Of Grief Dark Funeral Dark Tranquillity…