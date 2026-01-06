Vorschau: Diese Bands kommen 2026 auf Tournee

Auch in diesem Jahr gibt es derart spannende Tourneen, dass vollgepackte Wochenenden drohen. Neue Alben und Jubiläen werden dabei gleichermaßen präsentiert und gefeiert. Zudem finden auch einige Co-Headliner-Touren ihren Weg in den deutschsprachigen Raum. Welche Bands 2026 die großen und kleinen Bühnen in Deutschland, Österreich und Schweiz rocken, erfahrt ihr im Folgenden.

Die Tourneen im Frühjahr

Das Jahr geht schon mit einigen Knallern los. Dirkschneider setzen ihre BALLS TO THE WALL-Jubiläumstournee im Januar fort. Anschließend kommen Alter Bridge zusammen mit Daughtry und Sevendust für sechs Termine in die DACH-Region. Heaven Shall Burn spielen acht Shows mit The Halo Effect, The Black Dahlia Murder und Frozen Soul. Die Besonderheit daran: Gegen eine Blutspende kann man ein kostenloses Ticket ergattern und gleichzeitig anderen Menschen helfen.

Noch bis Mitte März blödeln J.B.O. allein durch Deutschland und die Schweiz, bevor die Erlangener im Herbst zusammen mit Hämatom und Anstandslos & Durchgeknallt auf Tour gehen. Nicht minder lustig geht es bei Knorkator zu, die noch bis Ende März auf „Aller gute Dinge sind 30“-Tour sind. Im Februar beehren uns Mayhem (mit Marduk und Immolation) und im März kommen britischen Gothic-Metal-Pioniere Paradise Lost nach Deutschland. Tarja hingegen feiert mit fünf Best Of-Shows die größten Hits ihrer Karriere. Ebenfalls schon im ersten Quartal 2026 auf Tour sind beispielsweise: