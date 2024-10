METAL HAMMER präsentiert: Knorkator

"Lords Of Fyre" Tour mit Feuerschwanz und Lord Of The Lost. Zwei Nummer 1-Bands auf großer Co-Headlinertour durch sieben deutsche Städte im Oktober 2025!

Macht euch bereit für die heißeste Tour des Jahres: Zwei der umtriebigsten Bands Deutschlands, Feuerschwanz und Lord Of The Lost, tun sich auf dem bisherigen Höhepunkt ihres Schaffens zusammen und vereinen ihre Kräfte für die "Lords Of Fyre" Tour 2025! Dieses explosive Aufeinandertreffen von Feuer, Dunkelheit und unbändiger Spielfreude bringt die mittelalterlichen Folk-Metal-Helden Feuerschwanz und die Genre-fluiden Dark-Metaller Lord Of The Lost für eine unvergessliche Tour zusammen! Zwei Bands, die in den letzten Jahren beide nicht nur die Spitze der Deutschen Albumcharts stürmen konnten, sondern auch durch die Liebe zur Musik und eine langjährige Freundschaft abseits der Bühne verbunden sind.…