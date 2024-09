Was geschieht am Wacken-Acker? Seid live dabei im exklusiven METAL HAMMER-Festivalticker direkt vom Wacken Open Air.

Endlich wieder Wacken Open Air! Das größte Metal-Festival Deutschlands findet vom 31.07. bis zum 03.08.2024 statt und begeistert Zehntausende Fans mit Bands wie Scorpions, Korn, Amon Amarth, Architects, In extremo, Opeth, Gene Simmons Band, Blind Guardian und unzähligen mehr. METAL HAMMER ist wie immer mittendrin und versorgt euch im Live-Ticker mit frischen Eindrücken vom in diesem Jahr extrem morastigen Wacken-Acker. Via Threads berichtet die Redaktion hautnah, live und direkt vom härtesten und lautesten Acker der Welt. Folgt uns, um nicht zu verpassen, was auf dem Wacken Open Air vor sich geht! Highlights unseres Live-Threads-Tickers vom Festival bekommt ihr hier direkt…