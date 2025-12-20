Burning Witches live on tour

Das Wacken Open Air findet auch 2026 wieder statt. Sämtliche Infos zum Metal-Festival im Norden Deutschlands findet ihr hier. 55 neue Bands wurden angekündigt!

Wacken Open Air Datum Das Wacken Open Air findet vom 29.07. bis zum 01.08.2026 statt. Veranstaltungsort Das Wacken Open Air hat seinen Namen von seinem Veranstaltungsort: Denn das W:O:A findet in Wacken statt, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein. Adresse: Hauptstraße 47 24869 Wacken Preise & Tickets Tickets ab 351,- Euro könnt ihr hier erwerben. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Ad Infinitum, Alestorm, Alfahanne Allt Airbourne Angelus Apatrida Any Given Day Arch Enemy Bleed From Within Blood Command Blood Fire Death - A tribute to Bathory – einzige Show in Deutschland…