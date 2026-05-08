Toggle menu

Metal Hammer

 Search

DIABLO IV: LORD OF HATRED

Action-Adventure, Blizzard Entertainment

jetzt bei Amazon.de bestellen
5.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Das lang erwartete ‘Diablo IV’ (2023) hatte keinen leichten Start. Nicht nur sorgte der Online-Zwang für Kritik, für den bereits ‘Diablo 3’ (2012) reichlich Schelte bekam; auch die erst Monate nach Release eingeführte Season-Mechanik ließ die Spielerzahlen rapide sinken. Inzwischen hat sich der Titel wieder gefangen, und mit ‘Diablo IV: Vessel Of Hatred’ (2024) wurde zudem bereits eine erste Erweiterung vorgelegt, die durch ihre dünne Erzählung enttäuschte, jedoch motivierende neue Mechaniken mitbrachte. Nun folgt mit ‘Diablo IV: Lord Of Hatred’ der zweite große Inhaltsnachschub, der das Große Übel Mephisto ins Zentrum der Handlung rückt, die – wie von Blizzard Entertainment gewohnt – in beeindruckende Zwischensequenzen eingebettet ist. Mit dem Hexenmeister und dem für Vorbesteller bereits seit Längerem spielbaren Paladin kommen außerdem zwei neue Klassen hinzu, die nicht nur, ganz in der Tradition der Reihe, außergewöhnlich stark sind, sondern es auch erlauben, ohne größere Schwierigkeiten die Haupt-Kampagne durchzupflügen, bevor es an ‘Diablo IV: Lord Of Hatred’ geht.

Spieltechnisch ändert sich darüber hinaus einiges: Diverse Skill-Bäume wurden detailliert überarbeitet, außerdem kehrt mit dem Horadrim-Würfel eines der ikonischsten Serien-Features zurück, mit dem sich die Boni legendärer Items neu generieren lassen. Ob ‘Diablo IV’ damit allerdings endgültig den Sprung schafft, alteingesessene Spieler langfristig zu binden oder doch wieder in endlos repetitive Season-Abläufe mündet, bleibt abzuwarten. Das Potenzial dafür ist jedenfalls vorhanden. Blizzard Entertainment gelingt mit ‘Diablo IV: Lord Of Hatred’ aber vor allem eines: eine Erweiterung, die gleichermaßen für Story- wie kompetitive Spieler Inhalte bereithält.

teilen
mailen
teilen
UFO: Phil Mogg schließt eine Reunion aus
Phil Mogg mit UFO im O2 Forum Kentish Town am 5. April 2019 in London
Laut Phil Mogg wird es wohl nicht mehr zu einer UFO-Reunion kommen. Das hat offenbar nicht nur mit seinen gesundheitlichen Problemen zu tun.
Phil Mogg hatte in den vergangenen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So erlitt er beispielsweise 2022 einen Herzinfarkt. Trotzdem wurde reichlich darüber spekuliert, ob eine Reunion von UFO, deren Sänger er von der Gründung 1969 bis zur endgültigen Auflösung 2024 war, möglich sei. Doch der einstige Frontmann erteilt dieser Idee nun eine klare Absage – und erklärte zudem, warum er die Neuaufnahmen alter Songs der Band seines früheren Kollegen Michael Schenker „geschmacklos“ finde. Rückkehr ausgeschlossen „Ich habe bei PRS (For Music; Verwertungsgesellschaft, die sicherstellt, dass Songwriter und Komponisten bezahlt werden, wenn ihre Musik gespielt, aufgeführt und gestreamt wird –…
Weiterlesen
Zur Startseite