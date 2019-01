Guns N‘ Roses: CHINESE DEMOCRACY sollte eine Trilogie werden

Axl Rose tritt trotz "schwerer Krankheit" in Abu Dhabi auf, Guns N’ Roses spielen deswegen eine verkürzte Show.

Gestern (25. November 2018) in Abi Dhabi kam nicht nur mal wieder kein anderer Formel 1-Fahrer an Lewis Hamilton vorbei, am Abend gaben auch Guns N’ Roses ein Gastspiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Allerdings stand die letzte Show der "Not In This Lifetime Tour" unter keinem guten Stern, denn Frontmann Axl Rose zwang sich trotz "schwerer" Krankheit auf die Bühne, weswegen die Sleaze-Rocker auch ein verkürztes Set spielten. Während des Konzerts gestand Axl dem Publikum: "Man hat mir Infusionen und einen Haufen Spritzen gegeben, weil ich heute krank wurde. Ich habe mich die letzten fünf Stunden übergeben. Aber anstatt abzusagen,…