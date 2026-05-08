Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Sacriversum BEFORE THE BIRTH OF LIGHT

Death Metal, Fireflash/Edel (9 Songs / VÖ: 8.5.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Die Geschichte von ­Sacriversum reicht bis in Neunziger Jahre und zum Debüt THE SHADOW OF THE GOLDEN FIRE (1994) zurück. Im Lauf der Jahre wechselte der Stil der Polen von technisch versiertem Death Metal hin zu einem eher doomigen, gotischen Stil, bevor sich die Band zerlegte und 2022 ihre Wiederauferstehung feierte. Das markanteste Kennzeichen im Sound von Sacriversum sind die prominent platzierten Keyboards. Death Metal mit Hammond- und Orgelklängen zu unter­legen, die stark an klassische Hard Rock-Texturen erinnern, ist ein ebenso unge­wöhn­licher wie reizvoller Ansatz. Hinzu kommen melodische Gitarrenlinien, die klar in Richtung klassische Heavy Metal-Tradition tendieren. Wenn sich diese Maiden-artigen Melodiebögen mit den harschen Riffs und düsteren Grundstruk­turen verbinden, entstehen durchaus spannende Momente. Allerdings hat der Mut zur Eigenständigkeit auch einige Schattenseiten. BEFORE THE BIRTH OF LIGHT wirkt phasenweise etwas unbe­rechenbar, weil die stilistischen Elemente nicht immer vollkommen ineinander­greifen. Speziell der Wechsel zwischen atmosphärischen Keyboard-Flächen und aggressiven Death Metal-Passagen lässt das Album stellenweise leicht verwirrend erscheinen. Dennoch besitzt die Platte einen eigenständigen Charakter, der zum Reinhören einlädt, auch wenn nicht jede Idee vollständig zündet.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Paul Stanley: Avatare sind so real wie Kiss selbst
Gene Simmons und Paul Stanley beim letzten Kiss-Konzert am 2. Dezember 2023 im New Yorker Madison Square Garden
Kiss spielten schon 2025 ihr letztes Konzert - vorerst. Denn die Band will mithilfe von digitalen Avataren weitere Shows spielen und The Sphere wie einen Furz dastehen lassen.
Dass Kiss wohl niemals richtig aufhören werden, ist allein schon anhand der zwei Abschiedstourneen absehbar, die die Band gespielt hat. 2023 spielten sie das letzte Konzert ihrer zweiten Abschiedstournee, und im November 2025 vereinten sie sich schon wieder, um ein unmaskiertes Konzert bei einem Fan-Event zu geben. Darüber hinaus hat die Band bekanntermaßen große Pläne mit Avatar-Shows. "Wir sind Kiss" Im Interview mit Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern erzählt Paul Stanley: "Die Band macht weiter. Ohne die Tourneen ist einiges geplant. Dieses Avatar-Konzert, das in Las Vegas stattfinden wird, wird alle umhauen. Das ist nicht das, was…
Weiterlesen
Zur Startseite