Life Of Agony wollen in diesem Jahr den 30. Geburtstag ihres Albums UGLY feiern. Dafür kommen Keith Caputo und Co. auch auf Europatournee.

Gerade erst waren Life Of Agony (abgekürzt oft L.O.A.) mit Biohazard unterwegs und haben dabei auch Halt in hiesigen Gefilden gemacht. Nun hat das New Yorker Quartett eine eigene Tour für den Herbst angekündigt. Anlass: Das ikonische Life Of Agony-Album UGLY von 1995 hat in diesem Jahr 30. Jubiläum. Emotionaler Klassiker Um dies gebührend zu zelebrieren, präsentieren Sänger Keith Caputo, Gitarrist Joey Zampella, Bassist Alan Robert, und Schlagzeugerin Veronica Bellino (seit 2018) das Album erstmals in voller Länge live. UGLY gilt als musikalische Kehrtwende in der Geschichte der Band und hat die Hörerschaft seinerzeit ... überrascht. Gitarrist Zampella meint dazu:…