Die METAL HAMMER-Märzausgabe 2025: Das Metal-Jahr 1985, Avantasia, Dirkschneider u.a.

Ihr bekommt METAL HAMMER 03/2025 ab dem 14.02.2025 am Kiosk

Das Metal-Jahr 1985

Ihr wollt es (zumindest laut Leserpoll), ihr kriegt es! Wir unternehmen eine weitere Zeitreise und beamen uns ganze 40 Jahre zurück. Wie ging es dem noch jungen Metal 1985, welche historischen Umstände prägten die damaligen Bands, und welche Alben drangen an die Ohren ihrer frühen Fans? Wir küren nach bewährtem Muster die 66,6 wichtigsten Platten und huldigen der Vergangenheit.

Tobias Sammet schwimmt sich frei und begibt sich mit HERE BE DRAGONS auf eine Reise ins Abenteuerland. Wir folgen.

Anlässlich BALLS TO THE WALL RELOADED luden uns Udo Dirkschneider und Co. in die Entstehungsstätte ein.

Ihr habt gewählt! Welche Bands, Alben, Konzerte und Co. euer Jahr 2024 prägten, verrät der große Leserpoll.

Die Engländer wollen hoch hinaus – zumindest legt dies das Opus THE SKY, THE EARTH & ALL BETWEEN nahe.

Paganfest, Dominum, The Ocean, Dark Funeral, J.B.O., Insomnium, Motionless In White, The Butcher Sisters, Uncle Acid & The Deadbeats

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 293 mit Architects, Destruction, Hämatom, Cradle Of Filth, Alien Weaponry, Elvenking

