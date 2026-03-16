Sie sind einer der Vorreiter des Nu Metal — und klingen in diesem Spektrum immer noch ganz und gar einzigartig. Davon kann man sich im Herbst ein weiteres Mal live überzeugen, denn Korn beehren ihre Fans im Oktober und November mit einer großen Hallentournee. Dabei machen Frontmann Jonathan Davis, Bassist Ra Díaz, Schlagzeuger Ray Luzier sowie die Gitarristen James „Munky“ Shaffer und Brian „Head“ Welch in Stuttgart, München, Köln, Hamburg, Hannover und Berlin Halt.

Wie es sich für eine Formation dieses Status gehört, kommen Korn nicht alleine rum — das Quintett hat ein paar namhafte Supportacts im Gepäck. So fahren die britischen Metalcore-Heroen Architects als Special Guest auf der „Euro Tour 2026“ mit. Darüber hinaus wechseln sich Youth Code und Pixel Grip bei den Konzerten als eröffnende Liveband ab. Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 20. März um 9 Uhr. Überdies gibt es noch einen exklusiven Eventim-Presale — und zwar ab Donnerstag, 19. März um 9 Uhr.

Korn — Euro Tour 2026

18.10. Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle (mit Architects & Youth Code)

19.10. München, Olympiahalle (mit Architects & Youth Code)

21.10. Köln, LANXESS arena (mit Architects & Youth Code)

11.11. Hamburg, Barclays Arena (mit Architects & Pixel Grip)

13.11. Hannover, ZAG Arena (mit Architects & Pixel Grip)

14.11. Berlin, Uber Arena (mit Architects & Pixel Grip)

„Mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum prägten Korn 1994 maßgeblich die weitere Entwicklung der weltweiten Musiklandschaft“, heißt in der zugehörigen Pressemitteilung. „Sie wurden damit zu Pionieren eines ganzen Genres, verschoben Grenzen und stießen eine kulturelle Bewegung an. Bis heute haben Korn über 40 Millionen Platten verkauft, zwei Grammys gewonnen, zahlreiche Welttourneen absolviert und Rekorde gebrochen, die ihnen wohl niemand mehr streitig machen wird.

Obwohl sie beständig die Limits von Rock, Alternative und Metal-Musik herausforderten, blieben sie doch stets eine feste Säule und großer Einfluss für Legionen von Fans und mehreren Generationen von Künstler:innen auf der ganzen Welt. Korns Reichweite übersteigt Ehrungen und Platin-Zertifikate, die Band bildet ‚a genuine movement in a way bands cannot be now’, wie The Ringer es formulierte. Sie repräsentiert einen neuen Archetypen ebenso wie radikale Innovation. Die Fähigkeit, sich zu transformieren, macht Genregrenzen irrelevant.“

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