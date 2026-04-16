Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Shawn Drover (Ex-Megadeth) als Gast beim Accept-Jubiläum

Der ehemalige Megadeth-Schlagzeuger Shawn Drover
Der ehemalige Megadeth-Schlagzeuger Shawn Drover 2013.
Foto: FilmMagic via Getty Images, Miikka Skaffari. All rights reserved.
von
Accept haben Ex-Megadeth-Drummer Shawn Drover als ersten „Special Guest Artist“ ihrer umfänglichen Jubiläumstournee bekanntgegeben.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Dieses Jahr begehen Accept bekanntlich ihr 50-jähriges Bestehen. Um ein halbes Jahrhundert voller Metal gebührend zu feiern, gehen Wolf Hoffmann und Co. auf ausgedehnte Europatournee. Die Termine umfassen sowohl Festivals als auch eigene Headlinershows. Erst kürzlich haben Accept noch einmal hervorgehoben, dass bei den Auftritten bislang selten live gespielte Songs dargeboten und besondere Gäste von der Partie sein werden.

Das Schlagzeugmonster

Den Auftakt der Tour macht am 1. Mai das Karmøygeddon Metal Festival in Norwegen. Bei diesem und den folgenden beiden Auftritten in Schweden heißen die Heavy Metal-Veteranen den ehemaligen Megadeth-Schlagzeuger Shawn Drover als „Special Guest Artist“ willkommen. „Eine absolute Legende und ein wahres Schlagzeugmonster – wir freuen uns riesig, ihn in diesem ganz besonderen Jahr mit uns auf der Bühne zu haben“, heißt es in der Ankündigung.

Blood Of The Nations - T-Shirt
Blood Of The Nations - T-Shirt
von Accept
Für € 28,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Drover saß von 2004 bis 2014 bei Megadeth an den Drums. Seit 2020 hat der Kanadier mit Withering Scorn eine neue Formation am Start. Nach dem Langspieler PROPHETS OF DEMISE (2023) war es eine Weile ruhig um die Band, zu der auch Drover Bruder und Gitarrist Glen (ebenfalls Ex-Megadeth, sowie Ex-King Diamond und viele mehr), Sänger Henning Basse (unter anderem Firewind) und Bassist Joe DiBiase (Ex-Fates Warning) gehören. Inzwischen steht mit SANCTUM OF THE DEPRAVED in den Startlöchern; ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es allerdings noch nicht.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Wie es um die Gäste bei den Konzerten im November und Dezember steht, ist noch nicht bekannt. Bis dahin ist aber auch noch etwas Zeit. Immerhin stehen die Termine und Supportbands fest, ebenso, dass METAL HAMMER die Tournee präsentiert. Hier die Termine für die DACH-Region.

Accept + Dynazty + Tailgunner

  • 19.11. Leipzig, Haus Auensee
  • 20.11. Lingen, Emsland Arena
  • 21.11. Oberhausen, Turbinenhalle
  • 24.11. Balingen, Volksbankmesse
  • 01.12. CH-Zürich, Komplex 457
  • 04.12. A-Wien, Gasometer
  • 08.12. Berlin, Uber Eats
  • 11.12. Hamburg, Inselpark Arena
  • 12.12. Offenbach. Stadthalle
  • 15.12. Herford, Kulturwerk
  • 18.12. Ulm, Ratiopharm Arena
  • 19.12. Geiselwind, Eventhall
  • 20.12. München, Zenith


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

50. Jubiläum accept Gast Megadeth Schlagzeuger Shawn Drover Tour Tournee
Udo Dirkschneider: "Keine Beziehung mehr" mit Wolf Hoffmann
Für ex-Accept-Sänger Udo Dirkschneider (r.) ist das Kapitel Wolf Hoffmann abgeschlossen
Zwischen die früheren Accept-Kollegen Udo Dirkschneider und Wolf Hoffmann passen mehrere Kartonagen Papier.
Udo Dirkschneider sollte in einem aktuellen Interview bei LyonRock dazu Stellung nehmen, wie sich sein aktuelles Verhältnis mit Accept-Mastermind Wolf Hoffmann darstellt. Dazu wusste der "German Tank" klipp und klar zu antworten: "Ich habe keine Beziehung mehr mit Wolf Hoffmann. Nein. Er ist ein toller Gitarrist. Und es läuft ziemlich gut jetzt für ihn mit Accept. Aber er ist das einzig verbliebene Mitglied der klassischen Besetzung — und der Rest ist… Was kann ich da sagen? Es ist anders. Ich will keine schlechten Kommentare abgeben. Er macht sein Ding, ich mache mein Ding. Doch eine Beziehung gibt es nicht mehr." Beruht…
Weiterlesen
Zur Startseite