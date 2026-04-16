Dieses Jahr begehen Accept bekanntlich ihr 50-jähriges Bestehen. Um ein halbes Jahrhundert voller Metal gebührend zu feiern, gehen Wolf Hoffmann und Co. auf ausgedehnte Europatournee. Die Termine umfassen sowohl Festivals als auch eigene Headlinershows. Erst kürzlich haben Accept noch einmal hervorgehoben, dass bei den Auftritten bislang selten live gespielte Songs dargeboten und besondere Gäste von der Partie sein werden.

Das Schlagzeugmonster

Den Auftakt der Tour macht am 1. Mai das Karmøygeddon Metal Festival in Norwegen. Bei diesem und den folgenden beiden Auftritten in Schweden heißen die Heavy Metal-Veteranen den ehemaligen Megadeth-Schlagzeuger Shawn Drover als „Special Guest Artist“ willkommen. „Eine absolute Legende und ein wahres Schlagzeugmonster – wir freuen uns riesig, ihn in diesem ganz besonderen Jahr mit uns auf der Bühne zu haben“, heißt es in der Ankündigung.

Drover saß von 2004 bis 2014 bei Megadeth an den Drums. Seit 2020 hat der Kanadier mit Withering Scorn eine neue Formation am Start. Nach dem Langspieler PROPHETS OF DEMISE (2023) war es eine Weile ruhig um die Band, zu der auch Drover Bruder und Gitarrist Glen (ebenfalls Ex-Megadeth, sowie Ex-King Diamond und viele mehr), Sänger Henning Basse (unter anderem Firewind) und Bassist Joe DiBiase (Ex-Fates Warning) gehören. Inzwischen steht mit SANCTUM OF THE DEPRAVED in den Startlöchern; ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es allerdings noch nicht.

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Wie es um die Gäste bei den Konzerten im November und Dezember steht, ist noch nicht bekannt. Bis dahin ist aber auch noch etwas Zeit. Immerhin stehen die Termine und Supportbands fest, ebenso, dass METAL HAMMER die Tournee präsentiert. Hier die Termine für die DACH-Region.

Accept + Dynazty + Tailgunner

19.11. Leipzig, Haus Auensee

20.11. Lingen, Emsland Arena

21.11. Oberhausen, Turbinenhalle

24.11. Balingen, Volksbankmesse

01.12. CH-Zürich, Komplex 457

04.12. A-Wien, Gasometer

08.12. Berlin, Uber Eats

11.12. Hamburg, Inselpark Arena

12.12. Offenbach. Stadthalle

15.12. Herford, Kulturwerk

18.12. Ulm, Ratiopharm Arena

19.12. Geiselwind, Eventhall

20.12. München, Zenith

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