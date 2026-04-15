In einem raren Auftritt auf Instagram beantwortete Ritchie Blackmore (Ex-Deep Purple, Rainbow) Fan-Fragen und plauderte aus dem Nähkästchen. Dabei wurde er auf Tommy Bolin angesprochen, der Blackmore 1975 bei Deep Purple ersetzte, um die Mark IV-Formation der Band zu bilden.

Tommy Bolin

Zu Bolin erzählt Blackmore: „Ich kannte ihn eher als Freund. Er war solch ein lieber Kerl, dass ich kaum glaube konnte, dass er Gitarrist war, weil die meisten Gitarristen nicht besonders nette Menschen sind. Er war einfach nett“, betont er. Der Gitarrist erzählt: „Ich verbrachte Zeit bei ihm zu Hause, wir hatten einfach Spaß zusammen und redeten viel. Es gab niemals Eifersucht oder irgendeinen Wettbewerb zwischen uns.

Ich fragte ihn mal, wann er das letzte Mal seine Gitarrensaiten gewechselt hatte. Er schaute mich nur überrascht an und fragte, ob er sie wirklich wechseln müsse, und dass er sie das letzte Mal vor fünf Jahren ausgetauscht hatte. Die Saiten waren vor Schmutz nur so verkrustet. Er war ein großartiger Spieler, aber wechselte nie die Saiten“, meint Blackmore.

Deep Purple

An anderer Stelle im Stream wird gefragt, ob der Gitarrist noch mit seinen ehemaligen Deep Purple-Kollegen in Kontakt sei, woraufhin er bejaht. Er sagt: „Ian Paice (Deep Purple-Schlagzeuger – Anm.d.Red.) schickt mir ab und zu Grüße, und ich habe mit Ian Gillan (Deep Purple-Sänger – Anm.d.Red.) und David Coverdale (ehemaliger Deep Purple-Sänger, Whitesnake-Sänger – Anm.d.Red.) gesprochen.

Die neuen Leute in der Band kenne ich nicht. Außer natürlich Don Airey (Deep Purple-Keyboarder – Anm.d.Red.), der auch in Rainbow war. Don ist ein brillanter Spieler, aber er war schon in jeder Band im Business“, meint der 81-Jährige.

Gesundheit

Auf seine gesundheitlichen Probleme angesprochen und warum er die Gicht an seinen Füßen nicht mit einer Operation behandeln lasse, erklärt der Musiker: „Ich spiele nicht mit meinen Füßen. Und ich habe auf Tour nicht nur mit meinen Füßen Schwierigkeiten.

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Ich habe Probleme mit meinem Rücken, meinem Herz und den Füßen. Mit 81 Jahren noch auf Tournee zu gehen, fordert das auch heraus. Ich möchte mich auch nicht wirklich auf der Bühne hinsetzen, was ich aber sowieso hätte tun müssen. Mir geht so langsam die Energie aus. Wenn man Rock’n’Roll spielt, braucht man viel Energie, aber ich ziehe es die Tage vor, zu schlafen“, meint Blackmore.

Erst im November musste der Musiker aufgrund gesundheitlicher Probleme einige Tourdaten mit Blackmore’s Night in den USA absagen. Am 14. April feierte er seinen 81. Geburtstag.

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