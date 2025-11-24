Blackmore’s Night-Gitarrist Ritchie Blackmore musste zuletzt wegen schweren gesundheitlichen Problemen alle seine Tourdaten in den USA absagen. Nun erklärt der 80-Jährige auf Instagram, was vorgefallen ist.

In dem Statement heißt es: „Ritchie würde gerne seine Beweggründe erklären, die aktuellen Konzerte zu verschieben“, bevor Blackmore selbst zu Wort kommt. Der Musiker schreibt: „Eine kurze Geschichte für die, die nichts Besseres zu tun haben: Ich habe schon lange mit Bandscheibenvorfällen an der Lenden- und Halswirbelsäule zu kämpfen.

Migräne

Aufgrund dessen ließ ich mir vor einer Tournee immer Rückenspritzen verabreichen, die mir mit dem Schmerz helfen. In letzter Zeit habe ich auch noch lähmende Migränen dazubekommen. Sie kommen und gehen sehr schnell. Sobald ich die Sehstörung dieser Augenmigräne habe, weiß ich, dass sie kommen“, beschreibt der Gitarrist.

Weiter erzählt er: „Als wir diese lange Fahrt von Pennsylvania nach Newton, New Jersey gemacht haben, waren wir in einem Hotel eingecheckt, in dem die ganze Nacht eine Hochzeitsfeier in den Korridoren stattgefunden hat. Es gab in dem Zimmer keine Heizung, und die Bettlaken waren noch feucht.

Medizinischer Notfall

Ich gehe davon aus, dass das dazu geführt hat, dass ich eine heftige Migräneattacke hatte. Ich konnte nicht aufhören, mich zu erbrechen. Der Raum drehte sich fortwährend und mir war so extrem schwindelig, dass ich nicht mehr stehen konnte. Es wurde ein Krankenwagen gerufen“, schreibt Blackmore.

„Ich wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Computer-Tomografie und andere Tests gemacht wurden. Sie waren sehr zuvorkommend. Die Ärzte kamen zu dem Schluss, dass meine offizielle Diagnose schwerer Schwindel lautet. Das ging mehrere Tage so“, meint er.

Der Musiker erklärt auch, dass er nun mit einigen Ärzten im Gespräch über seine Migräneattacken sei. Er sagt: „Ich lasse nun von mehreren Ärzten abklären, wie schwerwiegend diese Migräne ist. Wenn man auf Tour ist, müssen viele Leute gesund sein. Leider war ich nun derjenige, den es erwischt hat. Ich hoffe, auch alle bald wiederzusehen, wenn ich gesund bin. Alles Gute, Ritchie, ein Gitarrist.“

