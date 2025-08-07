Ritchie Blackmore (ehemals von Deep Purple und Rainbow) hat mittlerweile mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die ihn davon abhalten, mit Blackmore’s Night richtig auf Tournee zu gehen. Das berichtet Sängerin und Ehefrau Candice Night. Night, die am 25. April ihr Soloalbum SEA GLASS veröffentlichte, war kürzlich beim Iron City Rocks-Podcast zu Gast und erzählte von Blackmores Gebrechen.

Sie meint: „Drei Hauptprobleme machen ihm ein wenig zu schaffen. Er hat Herzprobleme. Er hatte vor ein paar Jahren einen Herzinfarkt, weswegen wir da aufpassen müssen. Zweitens hat er Gicht, die seine Füße beeinträchtigt, was natürlich schwierig ist. Und sie fängt momentan auch in seinem Zeigefinger an, weswegen seine Beweglichkeit eingeschränkt ist. Dafür hat er neulich eine Spritze bekommen. Und natürlich macht ihm sein Rücken Probleme, was schon immer der Fall war.“

Alles auf einmal

Die Behandlung ist schwierig, erklärt Night: „Er hat seit seinem Herzinfarkt keine Spritzen mehr für den Rücken bekommen. Das kommt das alles irgendwie auf einmal zusammen. Es ist schwer für ihn. Aber er ist mittlerweile an einem Punkt angekommen, an dem er sehr klug mit so etwas umgeht.“

Die Sängerin lobt Blackmores Umgang mit seiner Gesundheit und sagt: „Eine der großartigen Dinge über Ritchie ist, dass er so im Einklang mit seinem Körper ist und wirklich schaut, dass er alles im Griff hat. Zum Glück. Und wenn er es doch mal nicht tun sollte, nerve ich ihn ein bisschen damit, was er natürlich hasst, aber wenigstens achtet jemand darauf, dass er gut isst und so weiter.“

Langsam aber sicher

Das Reisen und somit auch Tourneen sind für den Musiker trotzdem schwer zu stemmen, wie Night erzählt. Sie meint: „Es geht nicht mal in erster Linie um das Fliegen, sondern eher um diesen Stress, bevor man überhaupt das Flugzeug betritt und nachdem man das Flugzeug verlassen hat. Das ewige Sitzen beeinträchtigt seinen Rücken, und Jetlag und Stress beeinträchtigen sein Herz.“

Einzelne Shows sind zwar für Blackmore’s Night ein größerer Aufwand, können aber besser verkraftet werden, wie die Sängerin erklärt: „Er fragte mich kürzlich, ob wir ein paar Blackmore’s Night-Shows im Herbst spielen wollen, was mich sehr gefreut hat. Jetzt muss ich noch mit unserer Agentur sprechen. Aber er möchte lieber zu Orten, die er auch mit dem Auto erreicht.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.