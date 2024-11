Motörhead veröffentlichen ein neues Sammlerstück. In einer limitierten Auflage sind einige der exklusiven Skizzen von Lemmy Kilmister zu erwerben.

Der Motörhead-Monat geht weiter. Am 25. 10. kommt die umfangreiche Single-Kollektion WE TAKE NO PRISONERS: THE SINGLES: 1995-2006 auf den Markt. Aber das ist nicht das Einzige, worauf sich Fans freuen dürfen. Vor fast 50 Jahren gründete Lemmy Kilmister Motörhead, vor fast zehn Jahren verstarb er. Nun kündigten seine ehemaligen Band-Kollegen eine außergewöhnliche Sammlung an. YE BOOK OF INCONSEQUENTIAL SCRIBBLES OF LEMMY KILMISTER 1ST ESQ. beinhaltet einen exklusiven Einblick in Lemmys Skizzenbücher und Gedankenwelt. Das Buch ist auf 500 Exemplare limitiert und für 40 US-Dollar im Motörhead Webstore vorbestellbar. Der Versand soll in der zweiten Novemberwoche erfolgen. Motörhead gedenken Lemmy…