Deep Purple: Keyboarder Don Airey plant neues Soloalbum

auch interessant

Seit 2002 ist Don Airey als Keyboarder bei Deep Purple tätig, doch wandelt er auch immer wieder auf Solopfaden. In einem Interview mit Roppongi Rocks sprach er über seine Pläne, ein neues Album zu veröffentlichen.

Empfehlung der Redaktion Darum haben Deep Purple keinen Erfolg in Amerika Classic Rock Deep Purple spielen seit Jahrzehnten in großen Hallen - außer in den USA. Der Drummer der Rock-Legenden erklärt nun den Grund dafür. Die Platte sei schon eine Weile so gut wie fertig, wie Airey verrät: „Wir haben das meiste davon vor dem Lockdown gemacht und es danach fertiggestellt. Nach dem Lockdown haben wir nur noch den Gesang aufgenommen. Und ich denke, es erscheint Ende März bei earMUSIC.“ Das Album soll den Titel PUSH TO THE EDGE tragen und unter Don Aireys Namen veröffentlicht werden. „Es läuft unter meinem Namen. Es ist wie ein Soloalbum, aber eigentlich spielt es nur meine Band.“

So sei auch Simon McBride nach dem Ausstieg von Steve Morse 2022 Teil von Deep Purple geworden. „Er war bereits Teil meiner Band – und zwar ein sehr großer Teil davon. Wir haben angefangen, zusammen zu schreiben, und es war eine sehr gute Partnerschaft. Daher hatte ich immer im Kopf: ,Wenn Steve beschließt, Purple zu verlassen, müssen wir nicht lange nach jemandem suchen.‘“

Außergewöhnlich

Empfehlung der Redaktion Deep Purple: Ian Paice glaubt, das Ende der Band kommt spontan Hard Rock Irgendwann müssen alle Bands das Handtuch werfen - auch Deep Purple. Schlagzeuger Ian Paice glaubt jedoch, dass es bei der Band kein großes Ding wird. Damit zeigt Don Airey einmal mehr, dass ihm auch nach so langer Zeit, die er als Musiker tätig ist, die Ideen nicht ausgehen. Seit 1974 wirkte er an mehr als 200 Alben mit. Die Liste derer, die in den letzten 50 Jahren Aireys Fähigkeiten beansprucht haben, ist außergewöhnlich lang und umfasst Namen wie Black Sabbath, Whitesnake, Judas Priest, Gary Moore, Ozzy Osbourne, Jethro Tull und natürlich Deep Purple. Neben all dem habe er seine „Solokarriere immer beibehalten… Ich hatte meine eigene Band.“

Airey ist inzwischen 76 Jahre alt. Doch an Ruhestand ist wohl nicht zu denken, wie er 2022 gegenüber dem Rolling Stone verriet: „Mir gefällt, was Buddy Guy einmal gesagt hat: ,Musiker gehen nicht in den Ruhestand. Man denkt zwar darüber nach, im Garten zu sitzen und die Enkelkinder auf den Knien hüpfen zu haben, aber es gehört zum Blutkreislauf, zu spielen und auf Tour zu gehen.‘ Ich hoffe, dass ich noch eine Weile weiterspiele.“ Erst im Juli dieses Jahres veröffentlichten Deep Purple ihr 23. Studioalbum =1.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.