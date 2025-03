auch interessant

Sleep Token hatten zuletzt bereits diverse Hinweise in den Sozialen Medien abgesetzt, was zu einigen Spekulationen geführt hat. Nun haben die Briten endlich Butter bei die Fische gegeben — und ihr neues Studiowerk angekündigt. Der mittlerweile vierte Longplayer der Formation trägt den Titel EVEN IN ARCADIA und kommt am 9. Mai 2025 auf die Märkte dieser Welt (Artwork siehe unten).

Noch mehr von allem?

Und als wäre das nicht schon genug, setzen Sleep Token noch einen drauf. So gibt es bereits die erste Single-Auskopplung zu hören. Mit ‘Emergence’ loten Bandboss Vessel und Co. zum einem Hip-Hop- und Electro-Gefilde aus, zum anderen lassen sie es aber auch krachen. Das könnte durchaus ein Hinweis auf die allgemeine Klangfarbenbreite auf EVEN IN ARCADIA sein, wobei der erfolgreiche Vorgänger TAKE ME BACK TO EDEN schon von äußerst eklektischer Natur war.

Jedenfalls machen sich die Alternative-Metaller die Hype-Welle zunutze, auf der sie gerade reiten. Denn für EVEN IN ARCADIA haben Sleep Token bei einer neuen Plattenfirma angedockt. Die Scheibe erscheint über RCA Records sowie Sony Music. Des Weiteren wird das Quintett dieses Jahr auch eine Live-Kostprobe des frischen Opus geben — leider nur in den Vereinigten Staaten von Amerika. Von 16. September bis 11. Oktober 2025 schicken sich die Musiker an, den weltweit größten und wichtigsten Musikmarkt zu erobern. Diese Konzertreise soll die einzige Headlinertour dieses Jahr von Sleep Token sein.

SLEEP TOKEN-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.