Fünf Jahre sind seit THE BITTER TRUTH vergangen. Seither war es zwar nicht gänzlich still um Evanescence, aber ein neues Studioalbum ließ auf sich warten. Vergangenes Jahr machte die Gruppe um Amy Lee mehr mit Kollaborationen von sich reden. Den Auftakt machte im März ‘Afterlife’ als Soundtrack zur Animationsserie ‘Devil May Cry’. Wenig später wurden die Songs ‘Hand That Feeds’ und ‘Fight Like A Girl’ als Teil des Film-Soundtracks zu ‘From The World Of John Wick: Ballerina’ veröffentlicht. Anfang September erschien in Zusammenarbeit mit Poppy und Spiritbox-Sängerin Courtney LaPlante das Stück ‘End Of You’.

Stolz und gespannt

Lee gab in Interviews jedoch immer wieder an, dass Evanescence auch an einer neuen Platte arbeiten. Nun ist alles im Kasten und bereit für die Welt. SANCTUARY soll am 5. Juni via Sony in verschiedenen Editionen erscheinen. Zwei Monate später, am 4. September, folgt eine Doppelvinylversion. Die digitalen Vorbestellungen laufen bereits. Zur Ankündigung schreibt die Band: „Wir haben über drei Jahre an diesem Album gearbeitet und sind unglaublich stolz auf jede einzelne Sekunde. Wir hoffen, es gefällt euch und können es kaum erwarten, dass ihr es hört!“

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Zumindest einen ersten Eindruck des neuen Silberlings können sich Fans schon jetzt verschaffen. ‘Who Will You Follow’ heißt die erste Single-Auskopplung, die von einem Lyric-Video begleitet wird. Verantwortlich für die visuelle Darstellung ist SAKR, ein Multimediakünstler, der audioreaktive visuelle Arbeiten erstellt. Laut Text unter dem Video erforscht SAKR „die Beziehung zwischen Klang und Bild und lässt Musik und Visuals zu einem immersiven und kollaborativen Erlebnis verschmelzen.“

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Frontfrau und Mastermind Amy Lee erklärt: „Dieses Album hat über drei Jahre gedauert. Jetzt, da ich es endlich komplett durchhöre und es kurz vor der Veröffentlichung steht, bin ich unglaublich stolz auf jede einzelne Sekunde. Es ist überwältigend. Die Arbeit daran war für mich ein Ventil für so vieles, was sich falsch und außer Kontrolle anfühlte, und ein Ort, an dem ich durch die Kraft der Musik und der Verbundenheit Hoffnung entfachen konnte… Gut, dass die Tour schon geplant ist, sonst wüsste ich jetzt gar nicht mehr, was ich mit mir anfangen soll! Ich bin total besessen davon.“

Für einen guten Zweck

Bereits vergangenen Dezember haben Evanescence eine Welttournee angekündigt. Dabei machen sie auch für fünf Termine in Deutschland halt, mit den Nova Twins als Support. Mit dem Kauf eines Tickets können Fans zugleich noch etwas Gutes tun. In Zusammenarbeit mit PLUS1 geht jeweils 1 Euro pro verkauftem Ticket an Organisationen, die weltweit humanitäre Hilfe und medizinische Unterstützung für Menschen in Not leisten.

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