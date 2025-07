Seit Beginn dieses Jahres haben Evanescence zwar neue Songs veröffentlicht, jedoch sind diese allesamt Soundtrack-Titel und haben somit erst einmal wenig mit dem heißersehnten Album zu tun. Immerhin sind seit THE BITTER TRUTH schon vier Jahre vergangen. Seit Sängerin Amy Lee gegenüber 89 FM A Rádio Rock im September 2024 erstmals erwähnte, dass die Band an einem neuen Album arbeiten wolle, wird sie in jedem Interview darauf angesprochen.

Keine Regeln

Auch Kevin Ryder und Megan Holiday vom Radiosender KROQ waren negierig und fühlten Amy Lee noch einmal auf den Zahn. Auf die Frage, was Fans dieses Jahr noch von Evanescence erwarten können, anwortet die Frontfrau: „Mehr vom Guten. Wir geben einfach Vollgas, machen Sachen, bringen Sachen raus, machen Sachen nebenbei. Wir sind dieses Jahr einfach in einem super energiegeladenen, kreativen Modus.“

Bezüglich eines Veröffentlichungstermins für das nächste Album meint Lee: „Ich habe noch keinen Termin. Ich lege ungern einen Termin fest, bis das Album wirklich fertig ist. Wir sind gerade am Aufnehmen und Schreiben.“ Dann erklärt sie: „Wir machen das Album ziemlich frei. Wir haben ein paar Songs mit dem einen Produzenten und ein paar mit einem anderen. Wir machen einfach, was sich gut anfühlt. Es gibt keine Regeln, außer, was ein Song verlangt.“

Als die Sängerin vor einigen Wochen mit Terrie Carr vom Radiosender WDHA-FM 105.5 FM sprach, gab sie an, dass im Lauf dieses Jahres weitere Lieder erscheinen, „und dann wird die vollständige Veröffentlichung wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres erfolgen.“ Bis dahin stehen noch einige andere Dinge an, zum Beispiel eine Stadiontournee mit Metallica. Zwar waren Evanescence schon auf den großen Bühnen dieser Welt unterwegs, ein Stadionauftritt ist jedoch auch für sie eine neue Erfahrung. Lee freut sich darauf und meint selbstbewusst: „Wir haben alles, was es dafür braucht.“ Jedenfalls sei sie bereit und findet die Tatsache nicht so beängstigend, wie sie es vielleicht vor zwanzig Jahren getan hätte.

