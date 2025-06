Seit Beginn des Jahres haben Evanescence drei neue Songs veröffentlicht, sich wegen eines neuen Albums jedoch halbwegs bedeckt gehalten. Beim Rock In Rio Festival vergangenen September verriet Sängerin Amy Lee gegenüber 89 FM A Rádio Rock zumindest, dass die Band die Arbeiten an neuem Material aufnehmen wolle. Dann erschien Ende März dieses Jahres mit ‘Afterlife’ ein Song zur Animationsserie ‘Devil May Cry’. Wenig später wurden die Songs ‘Hand That Feeds’ und ‘Fight Like A Girl’ als Teil des Soundtracks zu ‘From The World Of John Wick: Ballerina’ veröffentlicht.

Selbstverständlich wurde Amy Lee in beinahe jedem Interview der letzten Wochen auf ein neues Evanescence-Album angesprochen. Schließlich liegt THE BITTER TRUTH schon vier Jahre zurück. Entsprechend gespannt warten nicht nur die Fans. Auch Terrie Carr vom Radiosender WDHA-FM 105.5 FM ist neugierig und hakt nach.

Den Moment nutzen

Zunächst erzählt die Sängerin und Songwriterin vom Stress der vergangenen Monate, den sie jedoch als recht positiv empfunden habe. Ihr zufolge seien inmitten des vollen Tour-Kalenders „ein paar Songs“ entstanden. „Und dann kam ‘Afterlife’.“ Also flugs zurück ins Studio, Song aufnehmen und dann zurück zur Tour. „Es war einfach viel, aber sehr belebend und hat wirklich Spaß gemacht“, erklärt Lee. Jedoch habe sie gerade einen „YOLO“-Moment: „Ich habe keine Zeit zu verlieren.“

Weiterhin gibt sie an, dass die Pandemie ihre Sicht auf das Thema Albumveröffentlichung geändert hat. Damals hatte die Band „vier Songs aufgenommen, waren aber noch nicht fertig mit den restlichen Songs für unser Album. Also haben wir einfach angefangen, sie zu veröffentlichen, denn damals dachten wir: ,Wer weiß, wann das jemals endet – falls es überhaupt endet? Also lasst uns unsere Musik veröffentlichen.‘ Und es fühlte sich so gut an, die Befriedigung des Engagements und der Veröffentlichung von Songs zu erleben, solange sie noch frisch sind, während wir noch am Album arbeiten und es in Echtzeit passiert.“

Ein voller Terminkalender

Genau dieses Hochgefühl will Amy Lee wieder hervorrufen. „Ich möchte einfach Dinge veröffentlichen, sei es für unser Album oder ein cooles Nebenprojekt.“ Demnach sollen im Lauf dieses Jahres weitere Lieder erscheinen, „und dann wird die vollständige Veröffentlichung wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres erfolgen.“ Bis dahin stehen jedoch noch allerhand andere Dinge auf der Agenda: „Wir haben im September eine Show mit My Chemical Romance. Eine einmalige Sache. Super cool. Und im Oktober haben wir eine Stadiontournee mit Metallica in Australien.“ Zusammengefasst passieren „dieses Jahr nur lustige Sachen. Jede Menge kreatives Zeug steht an.“

—

