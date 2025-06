Erst im April wurde bekanntgegeben, dass Bad Company diesen November feierlich in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen werden. Mitbegründer Mick Ralphs wird dies leider nicht mehr miterleben. Der Gitarrist und Songwriter ist kürzlich im Alter von 81 Jahren verstorben. Sein letztes Konzert spielte er mit Bad Company am 29. Oktober 2016 in der Londoner O2 Arena. Nur wenige Tage später erlitt der Musiker einen Schlaganfall.

Eine bewegte Geschichte

Michael „Mick“ Geoffrey Ralphs wurde am 31. März 1944 in Herefordshire, England geboren und spielte bereits als Teenager in mehreren Bands. Bekannt wurde Mick Ralphs schließlich als Gitarrist der Rock-Band Mott The Hoople, die er 1969 gemeinsam mit Dale „Buffin“ Griffin (Schlagzeug), Peter Overend Watts (Bass) und Verden Allen (Orgel) gründete. Wenig später stieß Ian Hunter als Sänger dazu. 1973 verließ Ralphs die Band, da er und Hunter immer größere Differenzen hatten. Ein Streit der beiden wurde sogar in das Lied ‘Violence’ eingebaut.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Daraufhin gründete Mick Ralphs zusammen mit Sänger Paul Rodgers und Schlagzeuger Simon Kirke Bad Company. Kurz nach der Gründung kam noch Bassist Boz Burrell hinzu, der zuvor bei King Crimson spielte. Das Band-betitelte Debütalbum von 1974 landete direkt auf Platz 1 der Billboard-Charts. Die erste Single-Auskopplung ‘Can’t Get Enough’ ist bis heute der größte Hit der Band, die sich im Lauf der Jahrzehnte immer wieder auflöste und wiedervereinte.

Im Herbst 2016 spielten Bad Company eine Reihe von Konzerten in Großbritannien. Im November jenes Jahres teilte die Familie von Mick Ralphs der Öffentlichkeit mit, dass der Gitarrist einen Schlaganfall erlitten habe. Davon sollte er sich nie wieder vollständig erholen. 2019 berichtete sein ehemaliger Bandkollege Simon Kirke, dass Ralphs in einem Pflegeheim sei. Mick Ralphs hinterlässt seine Ehefrau Susie Chavasse, zwei leibliche Kinder und drei Stiefkinder.

Eine freundliche Seele

Paul Rodgers erklärt: „Unser Mick ist von uns gegangen, mein Herz sank zu Boden. Er hat uns außergewöhnliche Songs und Erinnerungen hinterlassen. Er war mein Freund, mein Songwriting-Partner, ein großartiger und vielseitiger Gitarrist mit dem besten Humor. Unser letztes Gespräch vor ein paar Tagen endete mit einem Lachen, aber es wird nicht unser letztes gewesen sein. Viele Erinnerungen an Mick werden uns zum Lachen bringen. Mein Beileid an alle, die ihn geliebt haben – besonders an seine große Liebe, Susie. Wir sehen uns im Himmel.“

Auch Simon Kirke hat ein paar Worte: „Mit schwerem Herzen möchte ich einen meiner besten Freunde aller Zeiten ehren: Mick Ralphs. Der heutige Tag war ein großer Verlust für all seine Freunde, seine Familie, seine Fans und die Musikwelt. Mick war ein großartiger Gitarrist, ein brillanter Songwriter, eine freundliche Seele und einer der lustigsten Menschen, die ich je getroffen habe.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.