Creed haben sich bekanntlich wieder zusammengerauft. Allerdings ist der Band-Status noch nicht über eine reine Livereunion hinausgekommen. Geht es nach Sänger Scott Stapp, hätten die Musiker längst gemeinsam an neuen Songs geschraubt. Doch der Frontmann hat gelernt, sich in Geduld zu üben. Wenn es letztlich zu neuer Musik kommt, werde diese jedoch „unglaublich“ sein.

Vorsichtig optimistisch

Auf neue Lieder von Creed im Interview beim US-Radiosender WRIF angesprochen, gab Stapp zu Protokoll: „Wir reden darüber, wir lassen es langsam angehen. Denn wir lernen einander neu kennen, bauen eine neue Verbindung auf. Es wie einen alten Handschuh anzuziehen, aber wir haben uns alle verändert. Wir sind alle älter, haben Kinder, verschiedene Verantwortlichkeiten und Prioritäten im Leben.

Und wir sind alle extrem fokussiert. Wenn dieser Tag kommt, an dem wir uns entscheiden, ein Creed-Album zu machen, wird es, wenn nicht auf Augenhöhe, sondern wahrscheinlich sogar besser als alles sein, was wir jemals gemacht haben. Einfach basierend auf der Lebenserfahrung, die wir haben, und auf allem, was wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben, als wir zusammen aufgetreten sind.

Ich denke, das bereitet den Weg. Wenn die Zeit stimmt, wird es unglaublich sein.“ Darüber hinaus schwelgte Scott noch an Erinnerungen an die Reunionshows, bei denen Gruppen wie 3 Doors Down, Finger Eleven, Switchfoot und Daughtry als Supportacts mit von der Partie waren. „Das ist schwer in Worte zu fassen. Das Klischeewort wäre surreal. Aber es war aufregend. Es gab so viel Energie zwischen den Jungs in der Band. Wir hatten so eine gute Zeit — und ich hoffe, das Publikum hat das gesehen.Wir haben alles aufgesogen, waren alle in der Gegenwart, im Augenblick. Wir wissen alle, wie es ist, das zu haben und es dann nicht mehr zu haben. Also gibt es ein neues Level der Wertschätzung für solche Momente.“

