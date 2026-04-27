Schon lange vor der Veröffentlichung von LIGHTING UP THE SKY (2023) erklärte Sully Erna, dass dies das letzte Godsmack-Album sei. Wiederholt betonte er seither in Interviews: „Das ist das letzte Album, das wir je machen werden“ oder „Es wird nichts Neues von Godsmack mehr geben.“ Vielmehr habe die Band den bestehenden Musikkatalog würdigen und „diese Greatest Hits-Momente genießen“ wollen.

Nur ein Missverständnis?

Nun war der Godsmack-Frontmann zu Gast bei Eddie Trunk, der den Musiker sogleich auf derlei Aussagen angesprochen hat. Erna zufolge hat „die Presse das falsch verstanden“. Gemeint habe er stets, dass es sich bei LIGHTING UP THE SKY lediglich um das letzte Album in Originalbesetzung handle. Gesagt hat er das jedoch nie mit diesen Worten – zumal erst im Frühjahr 2025 bekannt wurde, dass Gitarrist Tony Rombola und Schlagzeuger Shannon Larkin die Band verlassen.

Wie dem auch sei: Erna und Bassist Robbie Merrill hatten viele, lange Gespräche geführt und sind zu dem Schluss gekommen, ohne ihre langjährigen Weggefährten weiterzumachen. Das schließe auch neue Musik ein. „Es kann sein, dass sie erst Anfang 2027 veröffentlicht wird, aber wir werden auf jeden Fall etwas machen. Nur eben nicht mehr mit allen Originalmitgliedern“, gibt Sully Erna zu Protokoll.

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Erst kürzlich wurde die neue Godsmack-Besetzung bekannt. Mit Sam Bam Koltun (Dorothy, Faster Pussycat) und Wade Murff (unter anderem Daughtry, Prong) sind jeweils ein neuer Gitarrist und Schlagzeuger an Bord. „Wir haben zwei neue Jungs, die der Band neue Energie verleihen. Es wird sicher bald neue Musik geben.“ Auch stehen einige Live-Termine auf der Agenda, „und dann sehen wir weiter, wie es läuft, wie es sich anfühlt.“ Jedoch klängen „Godsmack 2.0“ jetzt sogar schon „besser denn je“.

In Kürze soll eine neue Single erscheinen, die in Zusammenarbeit mit Dorothy-Frontfrau Dorothy Martin entstanden ist. Laut Erna ist ‘Set Me Free’ „ein richtig guter, dreckiger Hard Rock-Song. Es ist keine Ballade, nichts Kitschiges. Ganz im Gegenteil.“ Gleichzeitig machen die beiden ihre Beziehung publik. Dorothy Martin erklärt gegenüber Eddie Trunk, dass sie Sully Erna liebt und sich bei ihm sicher fühlt.

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