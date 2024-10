Godsmack wollen definitiv keine neue Musik machen

Eine ganze Weile bevor das aktuelle Album LIGHTING UP THE SKY erschienen ist, gaben Godsmack bekannt, dass es ihr letztes sein wird. Nun sprach Sänger Sully Erna mit dem Detroiter Radiosender WRIF und wurde gefragt, ob diese Entscheidung nach wie vor aktuell und endgültig sei oder nicht doch irgendetwas in der Mache ist.

Empfehlung der Redaktion Godsmack begründen Beschluss, keine Musik mehr zu schreiben Hard Rock , Rock Schon vor einiger Zeit gaben Godsmack in einem Radio-Interview bekannt, dass ihr neuestes Album LIGHT UP THE SKY ihr letztes sein wird. Ernas Antwort darauf lässt keine Zweifel: „Nein. Es wird nichts Neues von Godsmack mehr geben. Ich meine, man kann die Zukunft nie vorhersagen. Aber die Entscheidung, die getroffen wurde, war, dass wir damit beginnen, den Musikkatalog zu würdigen, den wir in den letzten 30 Jahren geschaffen haben. Wir wollen einfach diese Greatest-Hits-Momente genießen.“ Auch sei es keine Option hin und wieder eine Single zu veröffentlichen, anstatt ein gesamtes Album, wie der Frontmann erklärt. Auch wenn er dies in der heutigen Zeit für eine „kluge Entscheidung“ hält.

Resigniert, aber dankbar

„Niemand kauft mehr wirklich komplette Alben. Sie erstellen einfach Playlists mit ihren Lieblingsliedern“, meint der Bostoner und fügt dies als weiteren Grund an, dass Godsmack kein neues Album aufnehmen. „Ich möchte einfach nicht länger ein Jahr oder eineinhalb Jahre meiner Zeit, meiner Mühe, meines Blutes, meines Schweißes und meiner Tränen in ein Kunstwerk stecken, damit es jemand einfach auseinanderreißt, sich ein paar Singles schnappt und weitermacht. Und dann ist da noch die Tatsache, dass wir im Moment viele Singles haben. Ich meine 27 Top-Ten-Hits sind eine Menge. Das bedeutet, dass wir sie nicht einmal alle an einem Abend spielen können, weil wir normalerweise etwa 15 Songs spielen. Für uns ist es also einfach an der Zeit, die Musik und unseren Katalog zu würdigen und den Fans das zu geben, was sie hören wollen.“

Empfehlung der Redaktion Godsmack: Die erfolgreichsten Alben der Bostoner Rockband #DaheimDabeiKonzerte Godsmack sind heute mit einer exklusiven #DaheimDabeiKonzerte-Session zu sehen – im Vorfeld widmen wir uns einigen ihrer besten Alben. Nun soll dies keine Beschwerde sein – im Gegenteil. Sully Erna und seine Kollegen seien „sehr dankbar“ über den gut gefüllten Song-Katalog. Er selbst wäre als Fan sauer, wenn seine Lieblingsbands ihre größten Hits bei einem Konzert einfach auslassen würden. „Was unsere Fangemeinde betrifft, denke ich, dass wir auf dem Level sind, auf dem wir das respektieren müssen“, schließt Erna seine Ausführungen ab.

