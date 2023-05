Godsmack begründen Beschluss, keine Musik mehr zu schreiben

Bereits letztes Jahr hieß es seitens Frontman Sully Erna in einem Interview mit 93X, dass LIGHTING UP THE SKY das beste und letzte Album von Godsmack sei. Jetzt erklärt Erna die Entscheidung der Band, keine neue Musik mehr zu machen in einem Interview mit dem amerikanischen Radiosender Rock 100.5.

Die erste Ankündigung

Empfehlung der Redaktion Das nächste Godsmack-Album könnte das letzte sein Hard Rock , Nu Metal Godsmack-Vorsteher Sully Erna lässt während eines Interviews das Ende der Nu-Metaller nach ihrem kommenden Album vermuten. Erna sagte in dem ersten Interview: „Es ist emotional. Das ist das letzte Album, das wir je machen werden. Das ist unsere letzte Runde. Wir haben jede Unze Energie und Emotion in dieses Album gesteckt […] Es war nicht geplant, aber es ist dieses mystische Ding passiert, bei dem ich das Gefühl hatte, dass das Universum das Album geschrieben hat.“

Aktuelles Statement

In einem neuen Radio-Interview mit Godsmack bestätigte der Frontman die Entscheidung der Band und begründete sie. „Es ist einfach an der Zeit. Wir rennen schon eine Weile. Und ich glaube, wir haben uns gut unterhalten während wir das Album aufnahmen und haben gemerkt, wo wir in unserer Karriere angekommen sind. Wir haben viel geschafft, weit darüber hinaus, was wir uns vorgestellt hatten, als wir die Band gründeten.“

Godsmack-Auflösung?

Empfehlung der Redaktion Godsmack: Die erfolgreichsten Alben der Bostoner Rockband #DaheimDabeiKonzerte Godsmack sind heute mit einer exklusiven #DaheimDabeiKonzerte-Session zu sehen – im Vorfeld widmen wir uns einigen ihrer besten Alben. Weiter sagt er: „Es ist nicht, als würden wir uns auflösen. Wir befreien uns nur davon, neue Musik aufzunehmen, weil wir einen starken Katalog haben, auf den wir stolz sind – wir haben viele Top Tens erreicht. Wir können sie ehrlicherweise nicht mal alle in einem Konzert spielen. Wann sagt man dann ‚du bist angekommen‘ und fängt an, es zu genießen, statt einfach immer bis auf die Knochen weiterzuarbeiten und irgendwann auszubrennen?“

Auf die Frage, ob er es nicht möge, neue Musik zu machen, sagte der Sänger: „Nein. Es ist nur, dass wir tun, was wir tun, und wir finden einen bestimmten Gefallen daran, wenn wir Songs schreiben und aufnehmen. Die richtig große Belohnung ist aber, rauszukommen und das Zeug live zu spielen und mit den Fans zu arbeiten und eine große, lustige Party zu schmeißen. Das macht uns am meisten Spaß. Wir wollen jetzt einfach die Greatest Hits-Show zusammenstellen und davon leben können.“

Das somit voraussichtlich letzte Album der Band LIGHTING UP THE SKY erschien am 24. Februar 2023.

