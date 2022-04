Das nächste Godsmack-Album könnte das letzte sein

Die seit 1995 andauernde Band-Historie von Godsmack könnte sich vermutlich demnächst dem Ende neigen, wie Frontmann Sully Erna kürzlich andeutete. Die Band, die für Hits wie ‘I Stand Alone’, ‘Cryin‘ Like A Bitch’ oder ‘Awake’ verantwortlich ist, hat inzwischen offenbar den Nachfolger ihres 2018 erschienenen Albums WHEN LEGENDS RISE produziert. Während eines Interviews merkte Erna an, dass „wir einfach noch einmal hart und heftig zuschlagen werden“ und dass die neue Platte womöglich die letzte sein könnte.

Empfehlung der Redaktion Jason Newsted macht Debütalbum mit neuer Band Heavy Metal Jason Newsted hat seit ein paar Jahren schon eine neue Gruppe. Nun nimmt der Ex-Metallica-Bassist das Debütalbum mit seiner Chophouse Band auf. „Das erste, was wir vorhaben, sind die anstehenden Shows. Wir haben sechs davon zu absolvieren, gestern Abend war eine davon, und heute Abend ist eine weitere. Wir haben noch vier weitere an den nächsten zwei Wochenenden vor uns. Und dann ist es ziemlich locker bis Oktober. Dann fangen wir an, in Europa zu touren, wir spielen in Südamerika, wir spielen einige internationale Shows. Wir werden im ersten Quartal 2023 mit einer neuen Platte zurück sein.“

Der Sänger erklärte, dass die Platte bereits fertiggestellt wäre und erste Eindrücke im Sommer folgen würden. Anfang 2023 soll das Werk erscheinen, damit Godsmack dann „noch einmal richtig loslegen“ können. „Ich muss aber auch erwähnen, dass es das letzte Album von uns sein könnte.“ Die Betonung liegt hier natürlich im Konjunktiv. Nach allem, was wir wissen, könnte es sein, dass Godsmack das Album und die darauffolgende Tour durchziehen, nur um dann zu entscheiden, dass es vielleicht doch noch nicht an der Zeit ist, aufzuhören.