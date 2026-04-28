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Marilyn Manson legt „Geständnis“ auf der Bühne ab

Marilyn Manson 2024
Marilyn Manson 2024
Foto: Nuclear Blast, Perou. All rights reserved.
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Marilyn Manson hat kürzlich einen Auftritt genutzt, um über seine Beziehung zu Drogen zu sprechen, und bezeichnet es als „Geständnis“.
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Es ist wahrlich kein Geheimnis, dass Marilyn Manson in der Vergangenheit schwerwiegende Probleme mit berauschenden Substanzen hatte. Seit nunmehr fünf Jahren lebt er abstinent. Das hat den Schock-Rocker scheinbar kürzlich dazu veranlasst, seine Liveshow für einen Moment, den er als „Geständnis“ bezeichnet, zu unterbrechen.

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Etwa nach der Hälfte des Sets begann Manson seine Rede: „Ich muss euch etwas gestehen. Einige von euch wussten es vielleicht schon, aber ich mochte Drogen tatsächlich“, sagte er einleitend, und bezog sich auf die Single ‘I Don’t Like The Drugs (But The Drugs Like Me)’ von 1998. Dann wird es – typisch für Manson – etwas bizarr.

Eine ungesunde Liebesgeschichte

Er sprach über Kokain und wie Drogen ihn „heiraten“ wollten, weil sie ihn so sehr „liebten“. Doch „eines Tages musste ich den Drogen eine Lektion erteilen. Ich sagte: ‚Hey, Drogen, wollt ihr mit mir eine romantische Fahrt in die Wüste machen?‘“ Daraufhin sei er losgefahren, irgendwo im Nirgendwo aus dem Auto gestiegen, und habe ein herzförmiges Loch in den Boden gegraben.

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Er erzählt weiter: „Die Drogen sahen mich an und sagten: ‚Wir werden dich für immer lieben.‘ Und ich sah sie an, stopfte sie in das verdammte Loch, vergrub sie und kam allein nach Hause.“ Nachdem er schließlich wie in einer Selbsthilfegruppe erklärte „Mein Name ist Marilyn Manson und ich bin ein verdammter Drogenabhängiger“, startete die Nummer ‘The Dope Show’.

Im Gegensatz zu den Vorwürfen, die mehrere Frauen gegen Manson vorgebracht haben, hat sich der Künstler im Lauf der letzten Jahre immer wieder öffentlich über seine Abstinenz gesprochen. Erst im Januar proklamierte Manson während der Feierlichkeiten zu seinem 57. Geburtstag: „2026 wird noch besser. Ich bringe ein neues Album raus. Eine weitere Welttournee, die etwas ganz Besonderes wird. Und fünf Jahre ununterbrochene Nüchternheit.“ Unter den namhaften Gästen, die dies bezeugen, waren beispielsweise The Smashing Pumpkins-Frontmann Billy Corgan, John 5 und Dita Von Teese.


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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