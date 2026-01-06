Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Marilyn Manson: Tyler Bates steigt aus Live-Band aus

Tyler Bates (l.) und Marilyn Manson am 16. Februar 2017 bei den 7th Annual Guild Of Music Supervisors Awards in Los Angeles
Tyler Bates (l.) und Marilyn Manson am 16. Februar 2017 bei den 7th Annual Guild Of Music Supervisors Awards in Los Angeles
Foto: Getty Images, Todd Williamson. All rights reserved.
von
Gitarrist Tyler Bates wird fortan nicht mehr live mit Marilyn Manson und seiner Band auf den Bühnen dieser Welt auftreten.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Marilyn Manson muss künftig auf einen Musiker verzichten, was Konzerte angeht. Denn Lead-Gitarrist Tyler Bates — welcher als Co-Produzent und Co-Singschreiber maßgeblich zu den Alben THE PALE EMPEROR (2015), HEAVEN UPSIDE DOWN (2017) und ONE ASSASSINATION UNDER GOD – CHAPTER 1 (2024) beigetragen hat — hat seinen Abschied von der Live-Band des Schock-Metallers verkündet.

Nicht komplett gegangen

„Hallo, gute Leute“, beginnt der Marilyn Manson-Kollaborationspartner sein Statement in den Sozialen Medien. „Jedes neues Jahr ermuntert zu Reflexion über alles, was sich ereignet hat und was noch kommt. Vor diesem Hintergrund habe ich mich entschieden, meine Tourzeit bei Marilyn Manson abzuschließen, um mich auf meine Künstler-, Film- und Fernsehprojekte zu fokussieren. Ich habe jede Minute genossen, die ich mit meinen Bandkollegen Gil Sharone, Reba Meyers und Matt (Piggy D) Montgomery gearbeitet habe und aufgetreten bin. Sie sind herausragende Menschen auf und neben der Bühne.

Ich werde es vermissen, mit ihnen für die unglaublichen Zuschauer zu performen, die wir überall auf dem Planeten mit ONE ASSASSINATION UNDER GOD – CHAPTER 1 im Gepäck getroffen haben. Zwar ziehe ich mich zurück, doch ich werde die anstehende Veröffentlichung von CHAPTER 2, meinem vierten Album mit Marilyn Manson, aktiv unterstützen. Ich glaube, es ist unsere beste gemeinsame Arbeit. So wünsche ich M, der Band und der Crew den besten Erfolg sowie gute Zeiten, während sie weitermachen. Danke euch, den Fans, für eure Loyalität und die Unterstützung unserer neuen Musik und der Auftritte. Ich wünsche euch nur das Beste für ein fantastisches, friedliches 2026.“

Red Lips - T-Shirt
Red Lips - T-Shirt Für € 16,99 im Metal Hammer Shop kaufen
Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Auf ONE ASSASSINATION UNDER GOD – CHAPTER 1 hatte Tyler Gitarre, Bass, GuitarViol (eine Akustikgitarre, die man wie ein Streichinstrument spielt) und Keyboards beigesteuert. Nach dem Abgang von Bates besteht die aktuelle Live-Band aus Gitarristin Reba Meyers (Code Orange), Schlagzeuger Gil Sharone (ehemals The Dillinger Escape Plan) sowie Bassist Matt Montgomery a.k.a. Piggy D. (früher Rob Zombie). Tyler Bates hat sich zudem mit seinen Arbeiten für unter anderem ‘Atomic Blonde’, ‘John Wick’ und ‘Guardians Of The Galaxy’ einem Namen als Komponist von Filmmusik gemacht.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Gitarrist guardians of the galaxy John Wick Konzerte marilyn manson ONE ASSASSINATION UNDER GOD Tyler Bates
The Who: Pete Townshend überlegt, KI für neue Songs zu nutzen
Roger Daltrey, Zak Starkey und Pete Townshend (v.l.) beim The Who-Auftritt am 29. Juli 2017 in Las Vegas
The Who-Gitarrist Pete Townshend ist daran interessiert, Künstliche Intelligenz einzusetzen, um seine unfertigen Song-Ideen zu vollenden.
Zuletzt sorgten The Who für Schlagzeilen, als sie im Frühjahr Schlagzeuger Zak Starkey innerhalb weniger Wochen gleich zweimal gefeuert haben. Zuletzt saß Scott Devours am Schlagzeug, der schon in der Solo-Band von Sänger Roger Daltrey trommelte. Nun erklärt Gitarrist und Gründungsmitglied Pete Townshend in ‘The Late Show With Stephen Colbert“’, dass er sich durchaus vorstellen könne, Künstliche Intelligenz als Hilfsmittel beim Songwriting zu benutzen. Versteckte Hits? Auf die Frage, ob es stimme, dass er „unveröffentlichte Musik im Archiv habe, die nur darauf wartet, veröffentlicht zu werden“, antwortet Townshend zunächst: „Ja, ich habe ungefähr 350, 450 Musikstücke.“ Bislang habe er sich…
Weiterlesen
Zur Startseite