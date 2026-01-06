Marilyn Manson muss künftig auf einen Musiker verzichten, was Konzerte angeht. Denn Lead-Gitarrist Tyler Bates — welcher als Co-Produzent und Co-Singschreiber maßgeblich zu den Alben THE PALE EMPEROR (2015), HEAVEN UPSIDE DOWN (2017) und ONE ASSASSINATION UNDER GOD – CHAPTER 1 (2024) beigetragen hat — hat seinen Abschied von der Live-Band des Schock-Metallers verkündet.

Nicht komplett gegangen

„Hallo, gute Leute“, beginnt der Marilyn Manson-Kollaborationspartner sein Statement in den Sozialen Medien. „Jedes neues Jahr ermuntert zu Reflexion über alles, was sich ereignet hat und was noch kommt. Vor diesem Hintergrund habe ich mich entschieden, meine Tourzeit bei Marilyn Manson abzuschließen, um mich auf meine Künstler-, Film- und Fernsehprojekte zu fokussieren. Ich habe jede Minute genossen, die ich mit meinen Bandkollegen Gil Sharone, Reba Meyers und Matt (Piggy D) Montgomery gearbeitet habe und aufgetreten bin. Sie sind herausragende Menschen auf und neben der Bühne.

Ich werde es vermissen, mit ihnen für die unglaublichen Zuschauer zu performen, die wir überall auf dem Planeten mit ONE ASSASSINATION UNDER GOD – CHAPTER 1 im Gepäck getroffen haben. Zwar ziehe ich mich zurück, doch ich werde die anstehende Veröffentlichung von CHAPTER 2, meinem vierten Album mit Marilyn Manson, aktiv unterstützen. Ich glaube, es ist unsere beste gemeinsame Arbeit. So wünsche ich M, der Band und der Crew den besten Erfolg sowie gute Zeiten, während sie weitermachen. Danke euch, den Fans, für eure Loyalität und die Unterstützung unserer neuen Musik und der Auftritte. Ich wünsche euch nur das Beste für ein fantastisches, friedliches 2026.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auf ONE ASSASSINATION UNDER GOD – CHAPTER 1 hatte Tyler Gitarre, Bass, GuitarViol (eine Akustikgitarre, die man wie ein Streichinstrument spielt) und Keyboards beigesteuert. Nach dem Abgang von Bates besteht die aktuelle Live-Band aus Gitarristin Reba Meyers (Code Orange), Schlagzeuger Gil Sharone (ehemals The Dillinger Escape Plan) sowie Bassist Matt Montgomery a.k.a. Piggy D. (früher Rob Zombie). Tyler Bates hat sich zudem mit seinen Arbeiten für unter anderem ‘Atomic Blonde’, ‘John Wick’ und ‘Guardians Of The Galaxy’ einem Namen als Komponist von Filmmusik gemacht.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.