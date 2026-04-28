Slipknot sind nun endgültig in der Welt der Reichen und Schönen angekommen. Die alteingesessene italienische Luxusmarke Gucci hat einen Teil ihres neuen Werbe-Spots mit Slipknots ‘sic’ (SLIPKNOT, 1999) unterlegt. Der Clip von Jonathan Glazer ist ein leicht surrealer Kurzfilm, in dem Models Artikel aus der neuesten „Generation Gucci„-Kollektion präsentieren.

Metal-Motel

Das Video beginnt damit, dass ein Model nachts im Hof eines zweistöckigen Motels laut pfeift, um die Aufmerksamkeit anderer Models zu erlangen. Diese strömen perfekt gekleidet (alles Gucci) aus dem Motel und machen sich auf den Weg. Hier läuft im Hintergrund noch das sanftmütige Lied ‘Un bacio e troppo poco’ der italienischen Sängerin Mina Mazzini.

Erst als die Kamera in Richtung Vollmond schwenkt und ein fliegendes Auto einfängt, wechselt die Musik urplötzlich zum brutalen Schlagzeugrhythmus von ‘sic’. Während das Cabrio durch die Luft schlingert (an Bord sind einige gelangweilt dreinblickende Models), sind die Trommeln von Joey Jordison und ein paar leichte Growls aus der Kehle Corey Taylors zu hören.

Erst als das Auto landet, wechselt die Musik zu ‘Heir Encore’ von Charles Aznavour. Die Models machen sich daraufhin gesammelt auf den Weg in die Nacht, und jeder feinbesohlte Schritt wird von Scheinwerfern beleuchtet.

Mode und Metal

Es ist nicht das erste Mal, dass Modemarken wie Gucci den großen Zeh ins kalte Metal-Wasser tauchen. 2021 gab es beispielsweise eine Zusammenarbeit zwischen Rammstein und der Luxusmarke Balenciaga. Letztere sind dafür bekannt, mit ihren Modeartikeln zu provozieren und sich dabei auch immer wieder an der düsteren Ästhetik der Metal-Szene zu bedienen.

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Auch Slipknot sind in der Modewelt nicht ganz neu. Erst 2022 besuchte Shawn „Clown“ Crahan gemeinsam mit seiner Frau Chantel Crahan eine Balenciaga-Modeschau. Dort waren mit Designern wie Vera Wang und Marc Jacobs auch berühmte Luxusmode-Vertreter anwesend. Clown trug seine silberne Clownsmaske, ein schwarzes Outfit und metallbestückte Plattformschuhe.

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