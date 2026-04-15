Slipknot bringen am Record Store Day diesen Samstag, den 18. April 2026, ihr „geheimes Album“ LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW heraus — vorerst nur in streng limitierter Auflage. Ein Fan ist jedoch schon früher in den Genuss der Scheibe gekommen: Der Anhänger der Maskenmetaller hatte Glück, dass ein kleiner Plattenladen in Kanada die Scheibe bereits ein paar Tage vorrätig hatte. Bei dieser Gelegenheit schlug er nicht nur zu, sondern brachte im Anschluss überdies seine persönliche Einschätzung zur Musik vor.

Kein Metal

Auf Reddit postete der Fans darüber hinaus Fotos vom in der Tat schön anzusehenden Vinyl und beantwortete Fragen anderer Nutzer. Insgesamt findet er den Longplayer besser, als man hätte erwarten dürfen. Außerdem erfährt man, dass Lacuna Coil-Frontfrau Cristina Scabbia (welche einst 13 Jahre lang mit Slipknot-Gitarrist Jim Root liiert war) mehrfach auf der Platte vertreten ist — unter anderem in den Tracks ‘Christina’ (der offenbar eine Art Monolog ist) sowie ‘Real’ (der klanglich auch gut auf VOL. 3: (THE SUBLIMINAL VERSES) unterkommen hätte können).

Weitere Eindrücke des Fans beziehungsweise seine Antworten auf die Fragen der User sind:

„Ich mag das Album sehr, höre es mir schon zum dritten Mal. Erwartet einfach keine Metal-Songs.“

„Es ist nicht sehr elektronisch, nein. Es ist schwer, eine Band zu nennen, die den gleichen Sound hat. Doch die Stimmung ist definitiv Slipknot, nur eben ohne Schreie und Double-Bass.“

„Wenn man die Lieder ‘Circle’ [von VOL. 3: (THE SUBLIMINAL VERSES) — Anm.d.A.] und ‘Adderall’ [von THE END, SO FAR] mag, wird man dieses Album auch mögen, aber sie haben nicht dieselben Metal-Töne.“

„Hier und da gibt es manche Radiohead-Element, aber insgesamt nicht so viele. Der erste Gedanke, der mir in den Kopf kam, war, dass die meisten Stücke wirklich auf VOL. 3: (THE SUBLIMINAL VERSES) passen würden. Sie haben die gleiche Atmosphäre.“

„Nichts Hartes — und ja, den Pink Floyd-Vergleich könnte ich tatsächlich sehen. Sie haben die gleiche ‚Langsamkeit‘.“

Herausstechen die Songs ‘Moth’, ‘Dirge’ und ‘Toad’. Und mein Lieblingslied ist ‘Juliette’. Aber sie sind alle viel besser, als ich dachte, dass sie sein würden. ‘11th March’ ist wie ein langes Intro, echt langsam. Und ‘U Can’t Stop This’ ist ein Outro (und auch der kürzeste Track, glaube ich).“

Zunächst sind lediglich 2.300 Einheiten von LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW zu haben. Außerdem gibt es anzumerken, dass dabei nicht sämtliche Slipknot-Musiker mitgewirkt haben, sondern nur Perkussionit M. Shawn „Clown“ Crahan, Corey Taylor, Jim Root und Sid Wilson (welcher bis kürzlich mit Ozzy Osbourne Tochter Kelly verlobt war). Aufgenommen haben es die vier Alternative-Metaller während den Arbeiten zum 2008er-Longplayer ALL HOPE IST GONE. Zwischenzeitlich war ein Veröffentlichungsdatum im Juni durchgesickert, doch davon war zuletzt keine Rede mehr. So ist aktuell nicht klar, ob es einen allgemeinen Release von LOOK OUTSIDE YOUR WINDOW geben und die Scheibe auch bei Streaming-Diensten zu hören sein wird.

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