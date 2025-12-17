Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Marilyn Manson: Richter weist Anklage zurück

Marilyn Manson 2024
Marilyn Manson 2024
Foto: Nuclear Blast/Promo, Perou. All rights reserved.
von
Marilyn Manson ist mal wieder mit einem blauen Auge davongekommen. Erneut wurde eine Anklage gegen ihn zurückgewiesen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Merch Shop: eigener Merch & Band-Merch

Marilyn Manson entweder außergerichtliche Einigungen erzielen oder die Klagen wurden fallengelassen. So kam es auch jetzt wieder. Mansons ehemalige Assistentin Ashley Walters war bereits damals unter den genannten Frauen. Ihre erste Klage wurde im Mai 2022 abgewiesen. Jedoch gingen Walters und ihre Anwältin Kate McFarlane in Berufung – ohne Erfolg.

Verjährt

Richter Steve Cochran vom Los Angeles County wies die Klage von Ashley Walters wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung zurück. Der für den für nächsten Monat angesetzte Prozess ist damit auch abgesagt. In seiner Urteilsbegründung erklärte Cochran, die Beweislage zeige, dass Walters’ Ansprüche verjährt seien. Mit der Behauptung, ihre Erinnerungen an den mutmaßlichen Missbrauch seien unterdrückt worden, könne kein Verfahren aufgenommen werden. „Wir haben es hier mit einem Fall zu tun, in dem die Klage erst etwa zehn Jahre nach den relevanten Ereignissen eingereicht wurde. Ich kann daher nicht feststellen, dass die Regel der verspäteten Entdeckung Anwendung findet“, so der Richter.

The Long Hard Road Out Of Hell
The Long Hard Road Out Of Hell Für € 25,00 bei Amazon kaufen

Walters’ Anwältin kündigte an, die Berufung zu prüfen. „Wir sind enttäuscht. Wir halten diese Entscheidung für falsch. Die Regelung zur verzögerten Beweisaufnahme soll genau jenen Fällen Rechnung tragen, in denen Opfer sexuellen Missbrauchs Gerechtigkeit erfahren müssen, wenn der Täter versucht hat, sie am Melden zu hindern“, erklärt McFarlane nach der Anhörung gegenüber dem Rolling Stone. „So etwas erleben wir immer wieder. Und es scheint, als ob das Gesetz den wissenschaftlichen Erkenntnissen und den Bedürfnissen der Opfer nicht gerecht wird. Ich glaube aber nicht, dass dies das Ende der Fahnenstange ist.“

Recht und Unrecht

In ihrer Klage behauptete Walters, Manson habe sie 2010 mit Komplimenten zu ihren Fotografien und dem Angebot einer künstlerischen Zusammenarbeit gelockt. Später soll er sie ausgepeitscht, mit Tellern beworfen, ihr ins Ohr gebissen, ihre Hand in seine Unterwäsche gezwungen und sie bedroht haben. Außerdem will sie gesehen haben, wie Manson einen Requisitenschädel so heftig nach seiner damaligen Verlobten, Evan Rachel Wood, warf, dass dieser angeblich eine große, erhabene Beule an ihrem Bauch hinterließ.

Mansons (bürgerlich: Brian Warner) Anwalt Howard King erklärt wiederum: „Es ist erfreulich, dass ein Richter nach all den Jahren die Fakten prüft und feststellt, dass Brian Warner erneut zu Unrecht beschuldigt wurde. Es ist gut für ihn, dass ihm Gerechtigkeit widerfahren ist, auch wenn es ihn persönlich viel gekostet hat. Jetzt kann er nach vorne blicken.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Abweisung Anklage assistentin kein Prozess Klage Körperverletzung marilyn manson Sexuelle Nötigung
Guns N’ Roses: Ex-Manager Alan Niven verklagt die Band
Der frühere Guns N’ Roses-Manager Alan Niven will endlich sein neues Buch rausbringen
Der frühere Guns N’ Roses-Manager Alan Niven wirft den Hard-Rockern vor, dass sie den Release seinen neuen Buches verhindern.
Alan Niven ist kein Unbekannter im Rock’n’Roll-Business. Der gebürtige Neuseeländer war einst der Manager von Guns N’ Roses (von 1985 bis 1991) sowie Great White und hat unter anderem bei Virgin Records sowie mit Mötley Crüe und Dokken gearbeitet. Nun geht der Branchenveteran gehen die Gunners vor, weil Axl Rose und Co. die Veröffentlichung seines neuen Buches ‘Sound N’ Fury: Rock N’ Roll Stories’ blockieren. Ist die Klausel wirksam? Ursprünglich hätte das Werk bereits im Sommer 2025 veröffentlicht werden sollen, momentan gibt Amazon beim Ebook den 31. Dezember 2026 [sic] als Erscheinungstermin an. Jedenfalls hat Alan Niven am 3. November…
Weiterlesen
Zur Startseite