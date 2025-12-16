Am Sonntag, den 14. Dezember wurden der 78-jährige Kult-Regisseur Rob Reiner und seine acht Jahre jüngere Ehefrau tot in ihrem Haus in Brentwood, Kalifornien, aufgefunden. Der stellvertretende Polizeichef von Los Angeles gab zunächst an, dass niemand festgenommen oder als Verdächtiger vernommen worden sei. Erste Spekulationen deuteten jedoch auf Reiners Sohn Nick als Täter hin.

Also doch…

Inzwischen soll der 32-Jährige tatsächlich festgenommen worden sein und in Untersuchungshaft sitzen. Dies gab der Polizei-Chef während einer Pressekonferenz am Montag bekannt. Das LAPD teilte später mit, dass eine erste Untersuchung der Mordkommission ergeben habe, dass die Reiners Opfer eines Tötungsdelikts wurden. Weiter hieß es, die Ermittlungen der Behörden hätten ergeben, dass Nick Reiner für ihren Tod verantwortlich sei. Am Tag vor den Morden soll es einen heftigen Streit zwischen Vater und Sohn gegeben haben.

Fassungslosigkeit und Trauer

Auf Instagram schrieb Harry Shearer, der zusammen mit Reiner die ‘This Is Spinal Tap’-Filme schrieb und darin den Bassisten Derek Smalls verkörpert: „Rob war mir über viele Jahre hinweg ein Freund und Weggefährte. Er war witzig, intelligent und ein großartiger Mensch.“ Außerdem seien Michele Singer Reiner und Shearers Ehefrau Judith gute Freundinnen gewesen. „Das ist unfassbar, wie in einer griechischen Tragödie“, schließt der Schauspieler und Drehbuchautor.

Jamie Lee Curtis und Christopher Guest, der ebenfalls vor und hinter der Kamera der ‘Spinal Tap’-Filme mitwirkte, sollen 1984 sogar in Rob Reiners Haus geheiratet haben. Curtis postete nun ein Foto von Rob und Michele Reiner mit den Worten: „Ich werde sie immer so in Erinnerung behalten, wie sie gelebt haben: leidenschaftlich, politisch engagiert, umgeben von Familie und Freunden. Rob und Michele waren ein unzertrennliches Team.“ Weiterhin bezeichnet sie den Tod des Paares als „eine unfassbare Tragödie und einen unermesslichen Verlust“.

Auch Paul McCartney und Elton John, die im zweiten Film ‘Spinal Tap II: The End Continues’ auftreten, zeigen sich bestürzt. McCartney ehrt vor allem das Vermächtnis der Reiners. „Sein Vater, Carl Reiner, war vor ihm ein großartiger Humorist, und Rob trat in seine Fußstapfen und schuf viele großartige Filme. Ich werde Rob immer in liebevoller Erinnerung behalten, und der Gedanke, dass er und seine Frau nicht mehr unter uns weilen, ist herzzerreißend.“ Elton John sei einfach fassungslos und schreibt in einer Instagram-Story: „Sie waren zwei der wundervollsten Menschen, die ich je kennengelernt habe, und sie hätten Besseres verdient. Meine Gedanken sind bei ihnen und ihren Angehörigen.“

