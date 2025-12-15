Toggle menu

‘Spinal Tap’-Regisseur Rob Reiner & Ehefrau tot aufgefunden

Rob Reiner
Rob Reiner bei einer Diskussion über ‘Spinal Tap’ am 15. September 2025 in New York City.
Foto: Getty Images, John Lamparski. All rights reserved.
von
‘Spinal Tap’-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele sind tot. Offenbar ist das Ehepaar einem Mord zum Opfer gefallen.
Der 78-jährige Kult-Regisseur Rob Reiner und seine acht Jahre jüngere Ehefrau wurden am Sonntag, dem 14. Dezember tot in ihrem Haus in Brentwood, Kalifornien, aufgefunden. Beide wiesen Schnittverletzungen auf, die laut Polizeiquellen gegenüber TMZ typisch für Messerstiche sind. Es gab keine Anzeichen für einen Einbruch. Mehreren Quellen zufolge soll Tochter Romy ihre Eltern gefunden haben.

Morduntersuchung

Ein Sprecher der Familie bestätigte den Tod der Reiners und erklärte in einer Stellungnahme: „Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt. Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten in dieser unvorstellbar schweren Zeit um Wahrung unserer Privatsphäre.“ Das People-Magazin will erfahren haben, dass Rob Reiners Sohn Nick als Täter infrage kommt. Diese Behauptung wurde bisher jedoch von keinem anderen Medium oder einer Behörde bestätigt.

Der stellvertretende Polizeichef von Los Angeles, Alan Hamilton, erklärt: „Wir suchen derzeit niemanden als Verdächtigen oder in irgendeiner anderen Weise.“ Er betont, dass sich die Ermittlungen noch in einem sehr frühen Stadium befänden und fügte hinzu, dass bisher niemand festgenommen oder als Verdächtiger vernommen worden sei. „Wir werden versuchen, mit jedem Familienmitglied zu sprechen, das wir erreichen können, um die Fakten dieser Untersuchung aufzuklären“, sagt Hamilton abschließend.

Filmreif

Michele und Rob Reiner lernten sich Ende der Achtziger Jahre kennen, heirateten schließlich 1989 und bekamen drei Kinder: Romy, Jake und Nick. Nick Reiner hatte jahrelang mit Drogenproblemen zu kämpfen und war obdachlos. Nach mehreren Entzügen lebe er wieder in Los Angeles, in der Nähe seiner Familie. Für den Film ‘Being Charlie’ arbeitete er 2015 sogar mit seinem Vater zusammen. Nun soll der 32-Jährige unter Mordverdacht stehen.

Reiner wurde für seine Rolle in der Kultserie ‘All In The Family’ zweifach mit dem Emmy ausgezeichnet. Zudem war er ein gefeierter Regisseur von Filmen wie ‘Stand By Me’, ‘Eine Frage der Ehre’, ‘Die Braut des Prinzen’, ‘Misery’ oder ‘Harry und Sally’. Der Metal-Welt ist Rob Reiner jedoch eher als Regisseur von ‘This Is Spinal Tap’ (1984), sowie der Fortsetzung ‘Spinal Tap II: The End Continues’ (2025) bekannt.


Themen

Ehefrau getötet Messer Regisseur Rob Reiner Sohn tot
