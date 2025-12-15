In einem aktuellen Interview mit dem brasilianischen Radiosender Kiss FM sprach Bullet For My Valentine-Gitarrist Michael „Padge“ Paget über den Entstehungsprozess des kommenden achten Studioalbums der Band.

Eine umfassende Mischung

„Wir schreiben und arbeiten an Demos seit mindestens einem Jahr. Wir haben also schon sehr viel Musik“, sagte er. „Das nächste Album ist sehr wichtig für uns. Und wann immer wir können, nutzen wir die Gelegenheit, um daran zu arbeiten und zu schreiben – also immer, wenn wir off road sind. Matt [Sänger, Gitarrist] arbeitet sehr hart.“

Bezüglich der musikalischen Richtung, die von dem neuen Album zu erwarten ist, sagte Paget: „Es sind viele verschiedene Songs. Und so viele unterschiedliche stilistische Richtungen, Tunings und instrumentale Voraussetzungen. Wir können den Musikstil noch nicht benennen, wir müssen erst mal zurück nach Hause kommen [Das Interview wurde während Limp Bizkits Lateinamerika-Tournee geführt, auf der Bullet For My Valentine Yungblud als Support ersetzen], alles rationalisieren und dann ein Thema für das Album finden. Aber von Siebensaiter-drop-fucking-G bis ‘Heart Burst Into Fire’-artiges Zeug ist alles dabei. Es ist sehr umfassend. Das kann alles bedeuten, aber ich glaube, wir wissen schon, in welche Richtung das führen wird. Es sind sehr viele Songs. Wir arbeiten sehr hart an diesem Album.“

Ab Februar im Studio

Über die Richtung, in die das Album gehen soll, verriet Sänger Matt Tuck erst kürzlich gegenüber dem Rolling Stone Brasil, dass es „eine Kreuzung zwischen den letzten Alben“ sei.

Er sagte: „Es ist eine Mischung aus allen großen Momenten unserer Band, obwohl wir es nicht einmal versucht haben – das ist einfach im Schreibprozess dabei rumgekommen. Und wir haben uns einfach davon treiben lassen. Ich denke, dass das Album viele Leute ansprechen wird. Es hat all die Zutaten, die die Leute an Bullet For My Valentine schätzen. Könnte es das bis jetzt am meisten Bullet For My Valentine-artige Album sein? Möglich. Wir freuen uns.““

Außerdem gab er an, dass die Band im Februar 2026 ins Studio gehen und mit den Aufnahmen an dem Album beginnen will.

Bereits im Mai wurden Gerüchte um ein neues Bullet For My Valentine-Album laut, ausgelöst von keinem Geringerem als Matt Tuck selbst. Aufgekommen war das Thema aufgrund einer Stichelei zwischen den Bands Trivium und Bullet For My Valentine. Grund dafür war eine Meinungsverschiedenheit, die die „The Poisoned Ascendancy“-Tournee betraf, die Anfang des Jahres anlässlich des zwanzigsten Jahrestags der beiden ikonischen Alben ASCENDANCY und THE POISON stattfand: Damals wollte man die Tournee, die von den Band-Mitgliedern Triviums offenbar als Welttournee erdacht war, vonseiten Bullet For My Valentines nicht weiterführen. Matt Tuck begründete dies mit anstehenden Studio-Sessions des kommenden Albens, die er als wichtiger befand.

—

