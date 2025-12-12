In einem aktuellen Interview des Rolling Stone Brasilien vom 11. Dezember sprach Bullet For My Valentine-Sänger Matt Tuck über den Entstehungsprozess des lange angeteaserten Studioalbums.

Eine Kreuzung aller großen Momente

„Das Album befindet sich immer noch im Schreib- und Vorbereitungsprozess. Ich denke, am 5. Januar machen wir weiter und beenden diese Phase, und um den 1. Februar herum werden wir mit dem eigentlichen Aufnehmen beginnen können“, sagte er.

Außerdem fügte er hinzu: „Es hat ein wenig länger gedauert, als wir geplant haben, aber es sind sehr viele Dinge last minute passiert. Aber das ist okay. Ich habe meine Gitarre hier mit mir im Hotelzimmer [Das Interview wurde während Limp Bizkits Lateinamerika-Tournee geführt, auf der Bullet For My Valentine Yungblud als Support ersetzen], wir haben Laptops hier – auch im Hotel spielen wir damit herum, haben Spaß und sind kreativ. Hoffentlich werden wir bis April oder Mai neue Musik herausbringen, zumindest haben wir uns das vorgenommen.“

Bezüglich der musikalischen Richtung, in die das neue Album gehen soll, gab Tuck an: „Wenn ich beschreiben müsste, wie sich das Album anfühlt, würde ich sagen, es ist eine Kreuzung zwischen den letzten Alben. Es ist wirklich eine Mischung aus allen großen Momenten unserer Band, obwohl wir es nicht einmal versucht haben – das ist einfach im Schreibprozess dabei rumgekommen. Und wir haben uns einfach davon treiben lassen. Ich denke wirklich, dass das Album viele Leute ansprechen wird. Es hat all die Zutaten, die die Leute an Bullet For My Valentine schätzen. Könnte es das bis jetzt am meisten Bullet For My Valentine-artige Album sein? Möglich. Wir freuen uns.“

Studio statt Tournee

Bereits im Mai wurden Gerüchte um ein neues Bullet For My Valentine-Album laut, ausgelöst von keinem Geringerem als Matt Tuck selbst. Aufgekommen war das Thema aufgrund einer Stichelei zwischen den Bands Trivium und Bullet For My Valentine. Grund dafür war eine Meinungsverschiedenheit, die die „The Poisoned Ascendancy“-Tournee betraf, die Anfang des Jahres anlässlich des zwanzigsten Jahrestags der beiden ikonischen Alben ASCENDANCY und THE POISON stattfand: Damals wollte man die Tournee, die von den Band-Mitgliedern Triviums offenbar als Welttournee erdacht war, vonseiten Bullet For My Valentines nicht weiterführen. Matt Tuck begründete dies mit anstehenden Studio-Sessions des kommenden Albens, die er als wichtiger befand.

