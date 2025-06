Zuletzt machten Bullet For My Valentine Schlagzeilen, da die gemeinsame Tournee mit Trivium vorzeitig beendet wurde. Bereits zum Tour-Start verriet Frontmann Matthew Tuck, dass die Band an neuem Material arbeite, das jedoch noch „einen langen Weg“ vor sich hat. Dann kam das abrupte Ende der „The Poisoned Ascendancy Tour“, aus zunächst unersichtlichen Gründen.

Neues Kapitel

Wenige Tage später gaben beide Bands ein Statement ab. Bullet For My Valentine ließen verlauten, sich dem nächsten Kapitel widmen zu wollen und schrieben in den Sozialen Medien: „Wir können es nicht erwarten, diesen Spätsommer wieder ins Studio zu gehen und das fertigzustellen, von dem wir versprechen, dass es unser bislang bestes Album ist.“ Auch Trivium-Frontmann Matt Heafy meldete sich zu Wort und verteidigte die Entscheidung der Waliser: „Sie haben eben andere Pläne, um ein Album zu machen. Also respektiere ich das.“

Während des Dowload Festivals sprach Matt Tuck mit James Wilson-Taylor von Rock Sound. Dabei ging es auch um die Pläne für das achte Album der Band, das voraussichtlich 2026 erscheinen soll. „Wir hatten nicht viele Gelegenheiten, uns wieder darauf zu konzentrieren“, gibt Tuck an. Immerhin seien Bullet For My Valentine in der Zwischenzeit live beschäftigt gewesen. Rückblickend meint er: „Es war wirklich intensiv, aber auf eine gute Art und Weise.“

Begeisterung

Weiter erklärt er: „Die Band genießt auf der ganzen Welt große Beliebtheit und wir versuchen, das Beste aus dieser Gelegenheit zu machen. Denn wenn es einmal vorbei ist, ist es für immer vorbei.“ Damit ist auch gemeint, dass künftig nicht jedes Jubiläum zelebriert werden soll – auch nicht von ihrem großen Durchbruch THE POISON. „Wir werden das nicht noch einmal machen. Wir werden nicht 25, 30 Jahre oder so einen Scheiß ausschlachten.“

Während der Tournee, Anfang dieses Jahres, habe er sich das bisherige, neue Material jedoch oft angehört. „Wenn ich es höre, weckt es immer noch meine Begeisterung“, fügt Matt Tuck hinzu. „Und ich glaube, Anfang August gehen wir tatsächlich ins Studio. Und wir werden dort bleiben, bis alles fertig ist.“ Zuletzt erschien 2021 die Band-betitelte Scheibe BULLET FOR MY VALENTINE.



An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

The product display was implemented using the affiliate-toolkit WordPress plugin.