Mit Songs wie ‘Any Way You Want It’ oder ‘Don’t Stop Believin’’ haben Journey Hits für die Ewigkeit geschaffen – nicht zuletzt dank Steve Perrys exzellenter Gesangsarbeit. Dieser hat jüngst mit einer Auktion 215.000 US-Dollar eingenommen, um sie den Menschen in Altadena zukommen zu lassen, die Opfer der verheerenden Waldbrände in und um Los Angeles wurden.

Erinnerungswürdig

Die Auktion bestand aus über 50 Stücken aus dem persönlichen Archiv der Rock-Legende. Dazu gehörten handgeschriebene Texte bekannter Journey-Songs, Perrys eigene Gold- und Platin-Schallplatten sowie Vintage-Tour-Merchandise (darunter T-Shirts und Tourneeprogramme). Weiterhin enthalten war ein von Perry signiertes Journey-Kennzeichen, signierte Studioinstrumente sowie signierte Vinyl-Testpressungen, LPs, CDs und Kassetten. Das gefragteste Stück war der handgeschriebene Liedtext ‘Don’t Stop Believin‘’, der für 43.500 US-Dollar verkauft wurde.

Nach der Auktion zeigte sich Steve Perry via Instagram „unendlich dankbar“ und tief bewegt. „Es bedeutet mir unendlich viel, dass diese persönlichen Stücke, von denen viele tiefe Erinnerungen aus verschiedenen Kapiteln meines Lebens in sich tragen, ein neues Zuhause finden und gleichzeitig einer Sache helfen, die mir so sehr am Herzen liegt.“ Getan habe er dies, „um etwas zurückzugeben.“ Letztlich sei die Resonanz „einfach überwältigend“ gewesen. Er überlegt sogar, „noch etwas tiefer in die Schatzkammer“ zu greifen und eine derartige Auktion „irgendwann noch einmal“ zu starten.

Zusammengestellt wurde die Auktion von Darkives Collectibles, einer neuen Plattform für Archiv-Erinnerungsstücke. Unter der Führung von Dark Horse Records hat sich Darkives Collectibles auf die Kuratierung von Künstlerarchiven spezialisiert. Damit haben Fans die Möglichkeit, ihren Sammlungen nie zuvor erhältliche, einzigartige, signierte und bewertete Gegenstände hinzuzufügen. Alle sollen direkt aus den persönlichen Sammlungen der Künstler selbst stammen.

Erst kürzlich überraschte Perry seine Fans mit der Neuinterpretation der legendären Journey-Ballade ‘Faithfully’. Entstanden ist ein Duett mit dem gefeierten Sänger, Songwriter und Gitarristen Willie Nelson.

