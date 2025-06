Im Backstage-Bereich des Download Festivals sprach Apocalyptica-Cellist Perttu Kivilaakso in einem Interview mit der Mike James Rock Show. Seine Antworten auf die Frage, welche Musiker noch auf seiner Wunschliste für zukünftige Zusammenarbeiten stehen, könnten manche überraschen.

Kivilaakso: „Wir haben bereits mit vielen großartigen Künstlern zusammengearbeitet. James Hetfield (dessen Stimme in dem Cover von ‘One’ auf Apocalypticas letztem Album APOCALYPTICA PLAYS METALLICA VOL. 2 zu hören ist – Anm.d.A.) stand wahrscheinlich ganz oben auf der Liste. Es war unglaublich, dass dieser Traum, dass er eines Tages mal etwas für uns macht, in Erfüllung gegangen ist.

„Die Ideen gehen niemals aus“

Aber es gibt so viele faszinierende Künstler. Zum Beispiel wäre es wirklich cool, mit dem Charisma und der unglaublichen Persönlichkeit von Nick Cave mit dem Cello und seiner Ausdrucksweise – etwas Düsteres zu kreieren. Oder Pink zum Beispieljemand mit einer wirklich, wirklich tollen Attitüde“, sinniert Perttu Kivilaakso weiter.

„Das Tolle an Apocalyptica ist, dass wir sehr wandelbar mit unserer Musik sind. Wir können von wunderschönen klassischen Elementen bis zu brutalem Thrash Metal gehen“, erklärt er. Außerdem würde er gerne noch mehr mit den besten Growlern zusammenarbeiten. „Alissa White-Gluz [Arch Enemy] und all die anderen großartigen Künstler, die es noch gibt. Das Gute ist, dass die Ideen niemals enden. Das Problem ist eher, wenn man zu viele Ideen hat – irgendjemand im Business sagt dann, dass nicht alles immer möglich ist“, bedauert Kivilaakso.

Apocalyptica blicken auf eine beeindruckende Liste hochkarätiger Gastauftritte zurück. Große Künstler wie Corey Taylor, Simone Simons, Cristina Scabbia oder Till Lindemann haben den Veröffentlichungen der Finnen ihre Stimmen geliehen. Besonders begeistert zeigt sich Perttu Kivilaakso von den Gastauftritten einiger Metallica-Mitglieder auf dem 2024 erschienenen APOCALYPTICA PLAYS METALLICA VOL. 2. Neben James Hetfield gab es Unterstützung von Metallica-Bassist Rob Trujillo in ‘The Four Horseman’ und ‘One’. In ‘The Call Of Ktulu’ sind sogar die Basspuren des verstorbenen Cliff Burton zu hören.

Erster Auftritt auf dem Download- Festival nach 10 Jahren

Apocalyptica spielten am 13. Juni 2025 zum ersten Mal seit zehn Jahren auf dem Download Festival im Donington Park in Leicestershire, England. Im Interview vor dem Auftritt betont Cellist Perttu Kivilaakso: „Es ist ein fantastisches Festival mit einem ganz speziellen historischen Feeling, in einer schönen Umgebung und einem großartigen Publikum. Ich freue mich schon sehr auf den Abend. Für uns ist es wirklich cool, das Metallica-Set auf den Festivals zu spielen. Es scheint so, dass die Leute es lieben. Obwohl sie unsere Band vielleicht nicht kennen, haben sie eine Verbindung zu der Musik.“

Wie Kivilaakso weiterhin erzählt, sind er und seine Apocalyptica-Band-Kollegen dankbar, auch nach über 30 Jahren noch ein weltweites Publikum mit ihrer Musik erreichen zu können: „Ich fange an, mehr und mehr wertzuschätzen, dass wir unseren Lebensunterhalt damit verdienen können, Menschen aus der ganzen Welt zu unterhalten. Wir fühlen uns wirklich gesegnet. Das gibt einem diesen Funken, der einen antreibt, weiterzumachen und noch mehr coole Dinge auszuprobieren“.

Seht hier gesamte Interview:

