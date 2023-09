Überall auf der Welt kommt es momentan zu Bränden aufgrund extremer Hitze. In den USA trifft es dabei hauptsächlich Kalifornien - die Heimat von Anthrax-Gitarrist Scott Ian.

Feuer nahe Haus von Scott Ian Anthrax-Gitarrist Scott Ian hat sich bei den Feuerwehrleuten bedankt, die am Mittwoch eine Reihe von Gebäuden vor einem Buschfeuer geschützt haben, das an einem Hang in der Gegend von Topanga Canyon in Südkalifornien in der Nähe seines Hauses brannte. Bei Temperaturen zwischen 32 und 38 Grad brach gestern Nachmittag ein zwei Alarme auslösender Brand aus. Der Brand namens Owen Fire wurde bis 15 Uhr von der Feuerwehr Los Angeles auf ungefähr einen Quadratkilometer Größe geschätzt. Früher am selben Tag teilte Ian ein Video eines Löschflugzeugs, das ein leuchtend pinkfarbenes Brandhemmungsmittel namens Phos-Chek abwarf. Die…