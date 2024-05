Harte Klänge an Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge: Das Rockharz begeistert seit den frühen Neunzigern die Rock- und Metal-Fans. Die Tagesaufteilung ist online, und der Tages-Ticket-Verkauf startet in Kürze.

 Datum Das Rockharz findet vom 03. bis zum 06. Juli 2024 statt. Veranstaltungsort Der Flugplatz Ballenstedt (Adresse: Asmusstedt 13, 06493 Ballenstedt) ist ansässig im Ballenstedter Ortsteil Asmusstedt am nördlichen Rand des Harzes. Im Prinzip ziemlich genau auf halber Strecke zwischen Hildesheim und Leipzig. Tickets Nach nicht einmal sechs Wochen sind die Festivaltickets für das Rockharz 2024 inklusive Camping ausverkauft! In Kürze startet der Verkauf der Tages-Tickets exklusiv über den Rockharz-Shop! Die Vorverkaufsstarts für die Tagestickets sind an folgenden Tagen jeweils um 17:00 Uhr: 15.04.: Verkaufsstart Tages-Tickets Samstag (Judas Priest, Hypocrisy, Lordi u.v.a.) 16.04.: Verkaufsstart Tages-Tickets Mittwoch (Bruce Dickinson, Amorphis,…