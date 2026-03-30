Mit einem Überraschungsauftritt eröffneten Rush die Zeremonie der kanadischen „Juno“-Awards und stellten damit offiziell ihre neue Schlagzeugerin Anika Nilles vor. Die Prog-Rocker hatten ihren Fans davor nur in einem Newsletter den Hinweis gegeben, sie sollten am Sonntagabend einschalten.

Erster Song, erstes Album

Diesen besonderen Moment feierten sie mit dem ersten Lied ihrer Band-betitelten ersten Platte: ‘Finding My Way’ (1974). Später, als die Band gefragt wurde, wieso sie diesen Song ausgewählt hat, antwortete Sänger und Bassist Geddy Lee: „Man sollte uns wirklich nicht fragen, welchen Song wir spielen wollen.

Es ist für uns fast unmöglich, nur einen einzigen Song auszuwählen, allein, weil wir so viele haben. Deswegen haben wir unser Management gefragt, und das sagte: erster Song, erstes Album“, erklärte er. Sein Band-Kollege und Gitarrist Alex Lifeson fügte hinzu: „Außerdem ist es das einzige Lied, das wir spielen können.“

Historischer Moment

Abgesehen von wenigen Auftritten bei Tribute-Veranstaltungen (beispielsweise für Foo Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins) trat das Duo in den letzten elf Jahren nur selten gemeinsam auf, und nie als Rush. Die Performance im TD Coliseum in Hamilton, Ontario war die erste offizielle Rush-Show seit dem Ende der „R40“-Tour 2015.

Anika Nilles tritt in die Fussstapfen des 2020 verstorbenen Rush-Schlagzeugers Neil Peart. Während dem Auftritt bei den „Juno“-Awards flackerten immer wieder Fotos des Verstorbenen über die Leinwand, und bei einem Interview vor Ort betonten Lee und Lifeson erneut, wie stolz Peart auf ihre Drummer-Wahl wäre.

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Nilles war vorher in erster Linie für ihre Arbeit mit Jeff Beck bekannt. Außerdem ist sie auf YouTube mit ihren Schlagzeugvideos sehr erfolgreich. Im Oktober 2025 gaben die Prog-Ikonen bekannt, dass sie Nilles für ihre „Fifty Something“-Tournee angeheuert haben.

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