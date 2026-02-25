Toggle menu

Rush: Geddy Lee erklärt, wie es zur Reunion der Band kam

Geddy Lee (l.) und Alex Lifeson von Rush
Geddy Lee (l.) und Alex Lifeson von Rush
Foto: Richard Sibbald. All rights reserved.
von
In wenigen Monaten gehen Rush auf Tournee. Geddy Lee erklärt, wie es zu der Entscheidung kam, nach mehr als zehn Jahren wieder eine Bühne zu betreten.
Im Juni 2026 werden Sänger und Bassist Geddy Lee sowie Gitarrist Alex Lifeson das erste Mal seit elf Jahren wieder unter dem Namen Rush auf Tour gehen. Unterstützt werden sie dabei von Schlagzeugerin Anika Nilles, welche den 2020 verstorbenen Neil Peart ersetzen wird. Wie Ersterer nun in einem Interview mit Planet Rock verriet, probe man bereits seit rund einem Jahr für die Bühnenrückkehr. Und der Neuzugang in der Band scheint ein entscheidender Faktor für die neu entdeckte Energie zu sein.

Langsamer Neustart

„Begonnen hat alles damit, dass Alex und ich angefangen haben zu jammen. Die Jams waren ziemlich interessant, aber irgendwann, als wir vom Jammen etwas müde wurden, sagten wir: ‚Lass uns einen Rush-Song spielen.‘ Und dann änderte sich das Thema“, erklärte Lee. „Wir kamen an einen Punkt, an dem wir uns entscheiden mussten: Entweder wir ziehen das jetzt durch, oder wir reden nie wieder darüber. Man kann sich nämlich leicht in diesem Hin und Her verfangen. Sollen wir? Sollen wir nicht? […] Und für mich war es so: Wir werden ja nicht jünger. Wenn wir es machen wollen, dann jetzt, oder wir lassen es einfach.“

Zu der Frage, wie Nilles schließlich zur Tour-Besetzung von Rush stieß, sagte Lee: „Mein Basstechniker Skully (John McIntosh – Anm.d.A.) […] arbeitete die letzten drei, vier Tourneen für Jeff Beck, bevor Jeff leider verstarb. Und auf der letzten Tournee war eine Schlagzeugerin dabei, Anika Nilles. Er kam von dieser Tour zurück und schwärmte total davon, wie toll und nett sie sei. Und er sagte: ‚Wenn du jemals ein Soloprojekt oder etwas mit Al machen willst, denk darüber nach.‘ Und so kam es dazu.

Ich hatte mich ein bisschen über sie informiert. Ich hatte mir ihre Videos angesehen und ihr beim Spielen zugehört, und sie ist wirklich talentiert. Also habe ich sie Al vorgestellt, und er hat sich auch über sie informiert und kam zurück und sagte: ‚Wow, sie ist großartig.‘ Wir haben also einfach einen Zoom-Anruf mit ihr vereinbart, und es lief richtig gut. Wir fragten sie: ‚Würdest du ganz unauffällig nach Kanada kommen, ein paar Tage mit uns jammen und ein paar Rush-Songs spielen, um zu sehen, wie es läuft?‘ Sie sagte: ‚Klar, sehr gerne.‘ Und so fing alles an. Nach fünf Tagen hatten wir dann eine Schlagzeugerin.“


Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Alex Lifeson Geddy Lee Interview Jeff Beck John McIntosh Planet Rock Rush
