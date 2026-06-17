Um Edguy war es die letzten Jahre ziemlich still. Das lag vor allem daran, dass Frontmann Tobias Sammet mit seinem Symphonic Metal-Projekt Avantasia laufend Erfolge feiert und sich demzufolge seit mehr als zehn Jahren hauptsächlich darauf konzentriert. Nun gibt es jedoch tatsächlich mal wieder ein Lebenszeichen von der Gruppe aus Fulda — allerdings ist nicht ganz klar, welche Schlüsse die Fans daraus ziehen sollen.

Folgenschwere Implikationen

Edguy haben in den Sozialen Medien eine Liveshow in ihrer Heimatstadt angekündigt. In dem Post heißt es: „Manche Geschichten verdienen ein letztes Kapitel. Lasst uns unseres zusammen schreiben. 25. Juni 2027. Fulda.“ Auf dem Domplatz soll die Sause steigen, für die es ab heute 10 Uhr Tickets bei Eventim gibt. Zwei Worte aus der Ankündigung könnten folgenschwere Implikationen haben — und zwar natürlich „letztes Kapitel“.

Zu Ende gedacht könnte dies höchstwahrscheinlich bedeuten, dass es sich mit dem Heimspiel im Sommer kommenden Jahres um das Abschiedskonzert von Edguy handelt. Das Quintett will sein Vermächtnis offensichtlich nicht einfach so im Sande verlaufen lassen, sondern als Band zumindest noch einen angemessenen Abschluss zelebrieren. Denn wie gesagt: Die Prioritäten von Tobias Sammet liegen mittlerweile woanders. Die letzten Edguy-Shows fanden 2017 anlässlich des 25. Band-Jubiläums statt.

Gebührender Abschied

Doch damit nicht genug: Die Fuldaer Zeitung weiß anscheinend mehr. So schreibt das Blatt: „Edguy gehen 2027 auf Abschiedstour.“ Und weiter: „Da Tobias Sammet sich in den letzten Jahren vor allem seinem zweiten Projekt Avantasia gewidmet hat, war Edguy seit 2017 nicht mehr live zu sehen. Doch jetzt hat die Band entschieden, im nächsten Jahr auf eine große Abschiedstournee zu gehen.“

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Außerdem gibt es bei Eventim zu lesen: „Mehr als drei Jahrzehnte nach ihrer Gründung in Fulda kehren EDGUY in die Stadt zurück, in der alles begann. Am 25. Juni 2027 wird die Band auf dem Fuldaer Domplatz auftreten. Das Konzert ist Teil einer letzten Serie von Shows und markiert den Beginn des letzten Kapitels einer der außergewöhnlichsten deutschen Metal-Geschichten der vergangenen drei Jahrzehnte. […]

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Nun kehren Edguy noch einmal auf die Bühne zurück, um diese außergewöhnliche Geschichte gemeinsam mit ihren Fans zu einem würdigen Abschluss zu bringen. Das Konzert auf dem Domplatz ist die erste angekündigte Show dieser besonderen Konzertreihe und besitzt als Rückkehr in die Heimatstadt der Band eine ganz besondere Bedeutung.“

Das heißt: Die Show am 25. Juni 2027 in der osthessischen Stadt wird wohl nicht das einzige Stelldichein bleiben. So dürften Sammet, Bassist Tobias Exxel, Schlagzeuger Felix Bohnke sowie die Gitarristen Jens Ludwig und Dirk Sauer kommendes Jahr noch einige weitere Shows dranhängen. Es bleibt auf jeden Fall spannend — METAL HAMMER bleibt für euch dran. Wie die Sache mit Edguy ausgeht, lest ihr hier.

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