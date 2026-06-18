Erst vor Kurzem haben Faith No More in den Sozialen Netzwerken ein Bild gepostet, auf dem Fans sowie das Band-Logo und das Jahr 2027 zu sehen sind. Auch auf der Homepage der Band prangt ebendieses Bild. Den Hinweisen folgend deutete alles auf ein Livecomeback hin.

Und tatsächlich soll es kommendes Jahr so weit sein: Faith No More gehen wieder auf Tour. Die Bestätigung kommt von keinem Geringeren als Bassist Bill Gould, der seit der Gründung Anfang der Achtziger Jahre dabei ist. Im Podcast Rock Talk wurde Gould auf die Gerüchte und Vermutungen angesprochen, dass die Band für 2027 eine Tournee plane. Seine Antwort kommt ohne Umschweife: „Ja, wir machen das. Wir werden spielen.“

Voller Körpereinsatz

Dann führt er weiter aus, dass dieser Beschluss erst vor einigen Wochen gefasst wurde. „Unsere Musik ist sehr körperbetont. Und wir machen uns schon Gedanken darüber, dass wir sie womöglich bald nicht mehr so ​​spielen können, wie wir sie ursprünglich geschrieben haben. Wir haben sie als Zwanzigjährige geschrieben, und sie war schon immer sehr körperlich – das muss einfach so sein.“

Auf sich bezogen erklärt der 63-Jährige: „Ehrlich gesagt kann ich den Song gar nicht spielen, wenn ich nicht voll bei der Sache bin. Bei meinen Bass-Parts geht das einfach nicht anders.“ Nun haben sich Faith No More jedoch dazu entschlossen, es zu versuchen. „Ich glaube, wir schaffen das noch ein paar Jahre – und zwar auf die richtige Art und Weise –, also wagen wir es.“ Laut Gould soll die Tour im Januar oder Februar nächsten Jahres beginnen. Auch Auftritte in Europa sollen „auf jeden Fall“ dabei sein.

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Mit neuer Musik sei indes vorerst nicht zu rechnen. Dazu gibt der Bassist an: „Für unsere Band ist es wirklich schwierig, Alben zu machen. Ich habe mit dieser Band noch kein einziges Album aufgenommen, von dem ich sagen könnte, dass es Spaß gemacht hat. Ich mag die Musik. Ich mag das, was wir gemacht haben. Und ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Aber es hat nie wirklich Spaß gemacht. Ich muss mir also wirklich überlegen, ob ich das noch einmal tun will.“

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