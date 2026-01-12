Faith No More-Keyboarder Roddy Bottum ist Millionär — dank einer frühen Investition in den IT-Riesen Apple. Darüber plaudert der 62-Jährige zum einem in seiner Biografie ‘The Royal We’ sowie zum anderem im The Hustle: Music & Money-Podcast. So hat der Musiker eigenen Angaben zufolge in den Neunziger Jahren 12.000 US-Dollar in Aktien des Unternehmens angelegt. Seitdem hat sich das Geld ordentlich vermehrt.

Hauptsache anecken

„Als Jugendliche provozierten wir und stellten Dinge an, die als befremdlich betrachtet wurden beziehungsweise mit denen wir aneckten“, erläutert Bottum, wie es zu dem Apple-Investment kam. „Und eine dieser Sachen war eben — glaubt es oder glaubt es nicht —, dass wir den Aktienmarkt beobachteten. Einfach, weil es so uncool, lächerlich und übertrieben war. Welcher als Fahrradkurier arbeitende, Gras rauchende Punk Rock-Jugendliche mit Dreadlocks würde sich den Aktienmarkt anschauen? Wir waren diese Art provozierende Jugendliche. Insbesondere mein damaliger Freund war so. Er war total schlau, ein bisschen älter als ich und hat mich auf gewisse Art dabei angeleitet.

Wir hatten kein Geld — ich hatte kein Geld und hatte nicht vor, Aktien zu kaufen. […] Irgendwann kam die Zeit, als ich ein wenig Geld mit Faith No More machte — zuvor hatte ich nie so viel Geld verdient. Nachdem wir ungefähr anderthalb Jahre durchgehend auf Tour gewesen waren, hatte ich 12.000 US-Dollar gemacht. Die Management-Firma schickte den Scheck zu mir nach Hause, weil ich über Weihnachten bei meiner Familie war. Es gab ein bisschen Überschuss, also bekam jeder in der Band 12.000 US-Dollar. Das war natürlich mehr Kohle, als ich jemals zuvor gesehen hatte. Mein Vater war mega stolz. Er konnte nicht glauben, dass ich einen Scheck über 12.000 Dollar bekomme.

Zu der Zeit lebte ich mit meinem Freund in San Francisco in einer Einzimmerwohnung. Ich zahlte keine Miete und arbeitete immer noch irgendwie als Fahrradkurier. Es war kurz vor einer erneuten Tour. Also hatte ich keinen Bedarf für diese 12.000 Dollar. Und der wahnsinnige bipolare Freund überzeugt mich, einfach diesen 12.000-Dollar-Scheck zu nehmen und damit Apple-Aktien zu kaufen. Zu der Zeit hatten die Apple-Aktien einen total niedrigen Kurs. Steve Jobs war noch nicht wieder zurück bei der Firma. Das iPhone war noch Jahre entfernt. So habe ich einfach diese Aktien gekauft und sie ruhen lassen.“ An späterer Stelle erwähnt Roddy noch, dass er dadurch zum Millionär geworden ist.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.