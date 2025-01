Faith No More: Zukunft bleibt weiter ungewiss

Faith No More, Rock im Revier 2015

Um Faith No More ist es zuletzt still geworden. Der Grund: Mike Patton kämpft mit psychischen Problemen. Und zwar schon seit 2021. Die Gruppe hatte deswegen ihre in jenem Jahr anstehenden Live-Termine abgesagt — genauso wie Mr. Bungle. Nun hat Bassist Billy Gould über die aktuelle Situation der Band gesprochen.

Alles ungewiss

Im Interview mit Radio Futuro antwortete der Faith No More-Musiker auf die Frage, was derzeit bei der Formation so abgeht: „Ich weiß es nicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Man muss mir das nicht glauben, aber da gibt es nichts. Im Augenblick befinden wir uns an einem echt komischen Punkt. Es ist ein wirklich seltsamer Punkt. Ich kann nicht sagen, was gerade passiert. Denn ich weiß es selbst nicht. Ich bekommen unterschiedliche Information von den Leuten — und ich bin in der Band, von daher…“

Faith No More-Frontmann Mike Patton erzählte schon 2022 in einem Rolling Stone-Interview von einer bei ihm diagnostizierten Angststörung: „Ich war bei einigen Therapeuten, und das war das erste Mal, dass ich das in meinem Leben machen musste. Sie diagnostizierten bei mir im Grunde genommen Agoraphobie, das heißt, ich habe Angst vor Menschen. Ich bin ausgeflippt, wenn ich unter Menschen war. Vielleicht lag es auch daran, dass ich während der COVID-Phase zwei Jahre lang nur zu Hause war. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es die Gefühle verstärkt, die ich bereits hatte. Aber allein das Wissen darüber, das Reden darüber, hat wirklich geholfen.

Es geschah genau zu der Zeit, als Faith No More wieder auf Tournee gehen wollten. Da bin ich irgendwie ausgerastet, und das war hässlich und nicht cool. Und das geschah ein paar Tage, bevor wir auf Tour gehen sollten. Ich sagte den Jungs: ‚Hey, ich glaube nicht, dass ich es schaffe.‘ Irgendwie war mein Selbstvertrauen zusammengebrochen. Ich wollte einfach nicht vor Leuten stehen, was seltsam ist, weil ich das die Hälfte meines Lebens getan habe. Es war sehr schwer zu erklären. Und dadurch gab es auf beiden Seiten gebrochene Herzen, aber ich musste es tun. Denn sonst hätte etwas wirklich Schlimmes passieren können.“

