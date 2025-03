Die Mathcore-Ikonen The Dillinger Escape Plan (TDEP) hatten sich bekanntlich 2017 aufgelöst — und vergangenes Jahr ihr Livecomeback mit Originalsänger Dimitri Minakakis gegeben. Seitdem zocken die US-Amerikaner immer mal wieder eine Show, wobei sie ihr Debütalbum CALCULATING INFINITY (1999), eine EP namens UNDER THE RUNNING BOARD sowie ein paar Cover spielen. Gitarrist Ben Weinman sprach nun in einem aktuellen Interview über den unerwarteten Zuspruch der Fans anlässlich der Rückkehr der Gruppe sowie ihre Pläne.

Nachfrage? Angebot!

„Es ist viele Jahre her, seitdem wir zusammen gespielt haben“, gesteht der The Dillinger Escape Plan-Musiker. „Und es war irgendwie eine schwere Entscheidung, doch wir sind froh, dass wir sie getroffen haben, denn wir haben eine echt gute Zeit.“ Darüber hinaus hätten die Metaller nicht mit derart großem positivem Feedback gerechnet: „Als wir die erste Show in Brooklyn bekanntgaben, wussten wir, dass wir vielleicht zwei Abende machen, wenn es gut läuft. Doch letztlich verkauften wir drei Abende in ungefähr einer Stunde aus. Und das war total überraschend, weil es sogar viel besser lief als unsere Abschiedskonzerte. Dass uns so viele Leute sehen wollten — noch dazu in dieser Form der Band […], hat sich ziemlich verrückt angefühlt.“

Des Weiteren nähre sich die anhaltende The Dillinger Escape Plan-Reunion aus dem Enthusiasmus der Fans: „Die zusätzlichen Shows, die wir spielen, steigen wegen Fans, und weil wir Spaß haben. Wir haben einfach eine gute Zeit miteinander als Freunde und genießen es. So hängen wir zusammen ab, kosten es aus und spielen Musik, die wichtig für unsere Jugend wqar. und es gibt eine Menge Leute, die das immer noch sehen wollen.“ Auf die Frage, wie Zukunft der Formation aussehe, entgegnete Weinman: „Wir spielen das irgendwie nach Gehör. Wenn es echten Bedarf danach gibt und die Leute es wirklich wollen, machen wir das. Es gibt keinen Plan. Wir haben keinen Plan dafür. Aber wir schließen definitiv nicht die Tür dafür, hier und da Konzerte zu spielen.“

