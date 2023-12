The Dillinger Escape Plan feiern Reunion und Debütalbum

Ben Weinman mit The Dillinger Escape Plan beim Heavy Montreal Festival am 6. August 2016

Anlässlich des 25. Jubiläums ihres Debütalbums fahren The Dillinger Escape Plan die ganz großen Geschütze auf. Am 21. Juni 2024 feiern die US-Amerikaner im Brooklyn Paramount ihre Wiedervereinigung mit einem üppigen Programm. Zum ersten Mal führt die Band CALCULATED INFINITY (1999) in voller Länge mit Originalsänger Dimitri Minakakis auf. Als Vorbands treten Car Bomb und Candy auf.

Lautes Comeback

Empfehlung der Redaktion Teasern The Dillinger Escape Plan eine Reunion? Mathcore Deuten The Dillinger Escape Plan hier eine Wiedervereinigung zum nächstjährigen CALCULATING INFINITY-Jubiläum an? „Die Gelegenheit, bei einem Projekt mitzuwirken, an dessen Entstehung ich vor über 25 Jahren beteiligt war, hat lange auf sich warten lassen“, sagte Minakakis. „Die Chance zu haben, 25 Jahre CALCULATED INFINITY mit meinen engsten Freunden im Leben zu feiern, ist einfach ein wahr gewordener Traum. Ich freue mich darauf, alle alten und neuen Gesichter zu sehen. The Dillinger Escape Plan waren schon immer mehr als nur eine Band. Wir waren eine Naturgewalt. Diese Reunionshow ist unsere Art, den Fans zu danken, die uns und dem Album, das wir vor all den Jahren in einem kleinen Keller in New Jersey gemacht haben, zur Seite gestanden haben.“

Freudiges Wiedersehen

Gitarrist Ben Weinman ergänzte: „Dimitri ist einer meiner längsten und engsten Freunde geblieben. Selbst, nachdem er die Band verlassen hat, haben seine Unterstützung und Beiträge durch seine Arbeit an unseren ersten Alben einen ewigen Funken in meinem Herzen für das, was wir zusammen gemacht haben, erhalten. Ich erinnere mich gut an den Tag, an dem wir uns trafen. […] Schnell nahmen die Dinge ihren Lauf und wir gründeten eine Band. […] Wir hätten uns nie vorstellen können, welche Wirkung dieser Moment haben würde.“

